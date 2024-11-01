觀望美選 日銀維持利率不變

日本銀行（央行）昨宣布維持政策利率不變，符合市場預期。由於日本國內政局不穩，加上美國總統大選在即，促使日銀暫時保守以對。法人認為，短期日圓震盪偏弱，長期貨幣正常化可推升日圓，至於日股表現，在內需推動下日股可望續漲。

日銀總裁植田和男昨宣布將基準利率維持在百分之○點二五左右，日銀同時表示，有必要關注海外經濟情勢，尤其是美國經濟。

日圓隨後穩步走升，反映市場感受到日銀維持堅定看法，也就是日銀認為仍走在進一步升息的道路，理由是日銀維持物價展望有上行風險的看法，而且名目薪資顯著增加，加強了對薪資｜通膨良性循環的信心。投資人、企業界和經濟學家推測，日銀是否將在十二月或明年一月升息。

日銀宣布決策後日圓匯率升值百分之○點二五，至一五三點○四日圓兌一美元。Resona控股高級策略師井口慶一表示，「在這種政治情勢以及美國大選將至之際，日銀難以行動。我認為十二月將升息，因為薪資調漲的進展良好，而且企業持續將較高成本轉嫁到價格上，尤其是中小企業」。

凱基證券指出，日銀暫緩升息，預期日圓將在一五○價位偏弱震盪整理。考量日銀未來的關注重點仍將是國內經濟狀況，未來日銀仍將逐步收緊貨幣政策，加上美日央行政策分化情勢不變，美日利差長線收窄，預期日圓再大幅走貶空間有限，中長期走勢偏升值。