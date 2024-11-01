遭會計師切割 美超微股價重挫

全球四大會計師事務所之一的安永會計師事務所（ＥＹ）以對公司治理與透明度有疑慮為由，宣布終止與美國ＡＩ伺服器製造商美超微（ＳＭＣＩ）的會計查核委任關係，美超微股價昨重挫逾三成，拖累晶片股走勢，費城半導體指數大跌百分之三點四。這起風波引發優群、華泰、尼得科超眾、雙鴻等國內供應鏈緊繃，外界關注倒帳壓力。

美超微專注在伺服器主機板設計與製造業務，並以「綠色運算」、「模組化伺服器」作為其產品的競爭優勢，是全球最大的伺服器主機解決方案供應商，也是ＡＩ晶片大廠輝達的合作夥伴，因為搭上ＡＩ熱潮，近一年股價翻了兩倍，一度超過一千兩百美元，市值最高來到六百多億美元，甚至被形容為「ＡＩ妖股」；由於美超微的創辦人梁見後來自於嘉義，在今年的台北國際電腦展也看到他的身影，與台灣頗有淵源。

金融時報報導，根據美超微周三提交至美國證管會（ＳＥＣ）的文件，安永致函美超微，表示因為最近獲悉的一些資訊，已無法再信任管理階層及審計委員會的陳述，而且不願與管理階層準備的財務報表有任何關聯，因此決定結束委任關係。文件提到，安永七月底告知美超微的審計委員會，對於與公司治理、透明度及向安永通報資訊的完整性等問題，以及其他關於公司內部財報控制問題表示擔憂，「安永已無法依據相關法規或專業義務提供審計服務」。

對此美超微回應，公司不認同安永退出的決定，但會嚴正看待安永提出的疑慮，公司已經開始尋找新的外部稽查人員。

今年八月底，華爾街空頭興登堡研究就直指美超微有「明顯的會計操縱問題」、未披露的關聯交易、未落實政府制裁與出口管制、治理與合法性等問題，當時也引發美超微股價大跌。此外，美國司法部則在九月啟動調查，釐清一名美超微前員工指控公司違反會計規則。

事實上，這並不是美超微第一次發生財報瑕疵，二○一八年美超微就曾因為遲遲交不出財報，ＳＥＣ下令美超微普通股暫停在那斯達克交易，直到美超微補正財報後，二○二○年一月才重新列名那斯達克交易。