求職履歷出現這種警訊 雇主可能敬謝不敏

連鎖速食業者「Raising Cane's Chicken Fingers」的億萬富翁執行長暨共同創辦人格雷夫斯說，在招聘新人時，他最在意的負面訊號，就是履歷中出現每隔兩到三年就換工作的情況。

格雷夫斯在接受CNBC Make It訪問時表示：「我會質疑這一點，因為這讓人感覺你是否只是為了你自己？」

他說，頻繁跳槽會讓應徵者看起來像是在追求頭銜。他認為，這類人通常在面試中，會說出他們認為面試官想聽的話，而不是給出真實答覆。他說，透過多次面試，觀察求職者的回答是否一致，即可看出端倪。

格雷夫斯說：「如果他們更在乎頭銜和控制權，而非團隊合作，這對我來說是個很大的警訊。」

不只有格雷夫斯對頻繁跳槽存有疑慮。求職社群平台LinkedIn在夏季進行的調查顯示，超過三分之一的人資經理，對難以久待的求職者抱有疑慮。

LinkedIn職涯專家麥克斯基爾說，人資經理可能會想，「如果你在上一份工作只待了九個月，那麼你在這裡也可能只會待九個月。」

不過，在近年勞動市場趨緊的情況下，跳槽現象已相對更普遍。一些職涯專家認為，企業對跳槽的偏見已過時，只要履歷上沒有過於頻繁的跳槽紀錄即可。

麥克斯基爾說，若面試官問及職涯選擇，應把重點放在前景、以及能為新工作創造的價值，但沒有必要為了頻繁跳槽道歉。