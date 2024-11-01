美9月PCE增2.1% 符預期

美國商務部經濟分析局31日公布9月個人消費支出（PCE）報告顯示，剔除食物與能源項目的PCE核心物價指數，比8月攀升0.3%，符合預期，是4月以來最強；年比升幅則持穩於2.7%，與8月相同，但稍高於市場預期。

至於9月整體PCE通膨年增率為2.1%，是2021年初以來最低，且僅略高於Fed的2%通膨目標，符合預期。

PCE是美國聯準會（Fed）偏好的基礎通膨指標，9月升幅為今年4月來最大，雖不足以證明通膨復熾、不致影響進一步降息展望，但仍強化Fed降息步調將減緩的論據。

這份報告也顯示，經通膨調整的消費者支出擴增0.4%，高於市場預期，主要受薪資持續增長驅動。儲蓄率降至4.6%，是2023年以來最低。未經通膨調整的薪資連續第二個月攀升0.5%，支撐消費者支出；但經通膨調整的實質可支配所得僅增加0.1%。

10月出爐的一連串經濟報告比預期強，周四公布的數據也延續此趨勢，顯示Fed今後降息步調可望謹慎慢行。Fed訂於11月6日至7日召開貨幣決策會議，市場普遍預料會後將進一步降息1碼（0.25個百分點），比9月一口氣降2碼的幅度緩和。

同日，勞工部說，在止於10月26日當周，美國初領失業救濟金人數減少1.2萬人至21.6萬人，是5月來最低，反映南部諸州受颶風連番侵襲的效應。原先彭博訪調經濟學家預測，上周初領失業津貼人數為23萬人。上上周持續請領失業救濟人數降至186萬人。