美超微六年來風波不斷 恐跌落神壇

美超微營運爭議不斷，先前曾被控伺服器主機版疑似遭中國大陸政府支持的駭客植入間諜晶片，又傳供應俄國伺服器產品，近年來美超微創辦人梁見後與輝達執行長黃仁勳稱兄道弟，搭上AI列車股價飛天、一度衝破千美元，受業界矚目、紅極一時，但從2018年至今，「假財報疑雲」始終難解，美超微此次能否擺脫假帳指控，或將跌落AI神壇一蹶不振，市場高度關注。

美超微在2018年時被彭博爆料指出，美超微伺服器主機板疑似被大陸政府支持的駭客植入間諜晶片，竊取美國企業的機密資料，美超微產品存在嚴重安全漏洞，產品賣給蘋果、亞馬遜等近30家美國企業，引發軒然大波。美超微駁斥報導內容，蘋果、亞馬遜等美企均否認相關事件，美國政府也未公開證實此事，此案因此不了了之。

2018年美超微就有財報爭議，2017年會計年度年報無法在期限內繳交，美超微兩度申請展延依舊難產，2018年8月遭美國證券交易委員會（SEC）勒令自那斯達克交易所強制下市，直到2020年1月才重新恢復上市。2020年又遭SEC指控美化帳目等多種不當會計行為，遭SEC罰款1,750萬美元。美超微雖與SEC達成和解，面對種種指控卻不置可否，「不當會計行為」陰影也始終揮之不去。

過去一年多以來，美超微搭上AI浪潮、股價飆漲，衝破1,000美元大關，市值從今年初44億美元，一度飆升至3月的670億美元，但美超微「不當會計行為」議題再起，今年8月底，大型放空機構興登堡研究發表調查報告，指控美超微長期「會計操控」，引發美國司法部調查。

興登堡甚至指控美超微未篩選客戶、確認客戶的意圖，導致大量產品流入俄國，違反美國禁令。美超微並未直球對決澄清興登堡研究的說法，反而延後繳交年報，更引發負面聯想。