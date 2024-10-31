財會專業人士分析美超微 拒簽財報 等於撕破臉

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）聘用的安永會計師事務所辭任，導致股價崩跌。不具名台灣會計師分析，會計師拒簽財報是種無聲的表達：公司內控可能出狀況，對大型事務所而言，拒簽是設下停損點。

一位會計師分析，會計師在查帳時，會要求客戶提供帳目明細等所需資料，當客戶無法完整提供，會計師會以透明度不夠、無法取得足夠證據支持、查核範圍受到限制等理由，提出停止簽證要求。

他分析，會計師要求停止簽證決定，代表公司不願給資料，背後可能與內部控制有瑕疵、董監事控制不住等有關，且公司要在短時間內找另一個會計師來查帳，可能性低，因為繼任會計師也會有所考量，是否能取得更多資料審查。

會計師表示，過往會計師與公司「和平分手」並不少見，通常是公司營運考量，但這類拒絕簽證情形，等於是撕破臉，有可能會計師查出問題，要對外向大眾說明，但公司拒絕曝光真實原因，會計師對外只能用「拒簽」來無聲表達。

另一名會計師分析，會計師主要工作就是要取得證據，確認公司是否依規範呈現財報，通常會計師拒簽，不外乎牽扯到取得資料的質、量，量代表著拿不到足夠證據，質則是拿到資料，但資料可能經過高層竄改、群體舞弊，但不管哪種問題都代表公司內部控制出現狀況。