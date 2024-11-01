日立上半年度淨利增四成

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本家電大廠日立搭上AI熱潮激發出的電力配送需求，上半年淨利暴增40%。 （路透）
日本家電大廠日立搭上AI熱潮激發出的電力配送需求，上半年淨利暴增40%。 （路透）

在生成式人工智慧（AI）投資熱潮引發電網設備需求暴增的帶動下，日本家電大廠日立製作所（Hitachi）上半年度淨利比去年同期暴增40%。

日立製作所10月30日表示，今年4至9月的集團整體淨利為2,922億日圓（19億美元），創下三年來同期最高淨利，並比市場預期高出3%；經調整後的營業利益則大增了24%至4,047億日圓。

包括變電站在內的電力配送事業表現強勁，是獲利增長的主因。子公司日立能源（Hitachi Energy）上半年度經調整後息稅攤銷前盈餘（EBITA）激增約90%至1,219億日圓。日立能源9月底時的積壓訂單比去年同期增加36%至約5.3兆日圓，相當於其2.4年份的營收。

在30日的財報會上，日立能源執行長沈瑞博（Andreas Schierenbeck）稱目前的電力配送需求激增，是「將會持續10到20年的超級周期」。

沈瑞博表示，日立能源以2030年前達到300億美元營收為目標，大約今年度預期營收的兩倍。

Energy 日本

延伸閱讀

台積奪單OpenAI自研晶片 人工智慧巨頭放棄自建晶圓廠

證券交易所參加 FinTech 展 秀智慧創新

桃捷綠線「心臟」通電 北段七站最快年底能見列車跑

再批台電誤導 張善政：北部發電送不出去很諷刺

相關新聞

日銀利率不動 暗示將升息

日本銀行（央行）31日維持基準利率不變，同時維持該行正在達成通膨目標的看法，此一展望顯示未來數月內日銀可能進一步升息。日...

糧食、能源價格提高效應 歐通膨升溫…降息趨謹慎

歐元區10月通膨增幅高於預期，而且未來幾個月可能進一步攀高，由於物價升勢尚未完全受控，強化歐洲央行（ECB）12月會議應...

觀望美選 日銀維持利率不變

日本銀行（央行）昨宣布維持政策利率不變，符合市場預期。由於日本國內政局不穩，加上美國總統大選在即，促使日銀暫時保守以對。...

解除美超微審計職務 會計師：安永聲明強硬業界罕見

針對美國安永會計師事務所以對公司治理與透明度有疑慮為由，解除與美超微委任的簽證查核關係，國內資深會計師表示，會計師與客戶...

遭會計師切割 美超微股價重挫

全球四大會計師事務所之一的安永會計師事務所（ＥＹ）以對公司治理與透明度有疑慮為由，宣布終止與美國ＡＩ伺服器製造商美超微（...

打造旗艦設施 美拚半導體創新

美國總統拜登政府十月卅一日宣布，將投資約八億二千五百萬美元（約台幣二百六十三億元）在紐約州首府阿爾巴尼打造半導體研發旗艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。