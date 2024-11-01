日立上半年度淨利增四成

在生成式人工智慧（AI）投資熱潮引發電網設備需求暴增的帶動下，日本家電大廠日立製作所（Hitachi）上半年度淨利比去年同期暴增40%。

日立製作所10月30日表示，今年4至9月的集團整體淨利為2,922億日圓（19億美元），創下三年來同期最高淨利，並比市場預期高出3%；經調整後的營業利益則大增了24%至4,047億日圓。

包括變電站在內的電力配送事業表現強勁，是獲利增長的主因。子公司日立能源（Hitachi Energy）上半年度經調整後息稅攤銷前盈餘（EBITA）激增約90%至1,219億日圓。日立能源9月底時的積壓訂單比去年同期增加36%至約5.3兆日圓，相當於其2.4年份的營收。

在30日的財報會上，日立能源執行長沈瑞博（Andreas Schierenbeck）稱目前的電力配送需求激增，是「將會持續10到20年的超級周期」。

沈瑞博表示，日立能源以2030年前達到300億美元營收為目標，大約今年度預期營收的兩倍。