馬士基：紅海衝突延燒到明年

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
執行長柯文勝估計，紅海衝突干擾全球貿易的狀況，將一路持續到明年。 （路透）
執行長柯文勝估計，紅海衝突干擾全球貿易的狀況，將一路持續到明年。 （路透）

航運巨擘馬士基（Maersk）31日表示，在中國大陸和東南亞的出口帶動下，上季需求暢旺。但執行長柯文勝（Vincent Clerc）估計，紅海衝突干擾全球貿易的狀況，將一路持續到明年。

柯文勝在第3季財報出爐後，接受彭博電視訪問時表示：「蘇伊士運河的重啟是一大未知數」。馬士基是全球貿易領頭羊，掌控約六分之一的貨櫃航運。

馬士基並確認上季財報初估值的亮眼盈餘。該公司10月21日公布初估值，由於獲利出色、需求穩健、紅海航運持續中斷，調升全年展望，預計2024年基本息稅前利潤（underlying EBIT）將在52億~57億美元，高於先前預估的30億~50億美元。這是該公司過去六個月來，第四度上修年度獲利前景。

公司31日在聲明稿中表示：「上季的貨櫃貿易續強，需求估計年增4%~6%。中國大陸和東南亞的出口，占成長的很大部分」。馬士基說，大陸製造業依舊產能過剩、並仰賴出口帶動成長，而國內需求和消費者信心持續低迷。

馬士基2月因運能過剩，恐損害運價，暫停股票回購。儘管紅海衝突，迫使船隻繞道非洲好望角，削減航運業的過剩運能，讓運價優於預期，但柯文勝仍說，要重新實施庫藏股為時過早。他承諾，明年將靠這些盈餘，大舉發放股息。

另外，因為擔心成員多達4.5萬人的國際碼頭工人協會（ILA），無法在明年1月15日的期限前與雇主團體簽訂新合約，以至出現二度罷工，許多貨運公司已開始避開美國東部和墨西哥灣沿岸港口。

ILA甫於10月3日和雇主團體美國海事聯盟（USMX）就工資問題達成初步協議，結束為期三天的罷工，碼頭工人的工資預計在六年內調漲62%，但有關「港口自動化」的談判關鍵癥結問題，仍懸而未決，雙方10月25日宣布，11月繼續協商談判。但許多貨運公司懷疑，紐約和紐澤西、休士頓和薩凡納等主要港口能否達成協議，不會再度上演罷工場面。

紅海 罷工

延伸閱讀

京華城案 台北地院11月1日召開柯文哲延押庭

航運回神 這類型 ETF 動能帶勁

影／延押柯文哲 蔡壁如：司法別因為柯主席就有不同待遇

中方在安理會呼籲胡塞武裝停止紅海水域襲擾行為

相關新聞

日銀利率不動 暗示將升息

日本銀行（央行）31日維持基準利率不變，同時維持該行正在達成通膨目標的看法，此一展望顯示未來數月內日銀可能進一步升息。日...

糧食、能源價格提高效應 歐通膨升溫…降息趨謹慎

歐元區10月通膨增幅高於預期，而且未來幾個月可能進一步攀高，由於物價升勢尚未完全受控，強化歐洲央行（ECB）12月會議應...

觀望美選 日銀維持利率不變

日本銀行（央行）昨宣布維持政策利率不變，符合市場預期。由於日本國內政局不穩，加上美國總統大選在即，促使日銀暫時保守以對。...

解除美超微審計職務 會計師：安永聲明強硬業界罕見

針對美國安永會計師事務所以對公司治理與透明度有疑慮為由，解除與美超微委任的簽證查核關係，國內資深會計師表示，會計師與客戶...

遭會計師切割 美超微股價重挫

全球四大會計師事務所之一的安永會計師事務所（ＥＹ）以對公司治理與透明度有疑慮為由，宣布終止與美國ＡＩ伺服器製造商美超微（...

打造旗艦設施 美拚半導體創新

美國總統拜登政府十月卅一日宣布，將投資約八億二千五百萬美元（約台幣二百六十三億元）在紐約州首府阿爾巴尼打造半導體研發旗艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。