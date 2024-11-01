馬士基：紅海衝突延燒到明年

航運巨擘馬士基（Maersk）31日表示，在中國大陸和東南亞的出口帶動下，上季需求暢旺。但執行長柯文勝（Vincent Clerc）估計，紅海衝突干擾全球貿易的狀況，將一路持續到明年。

柯文勝在第3季財報出爐後，接受彭博電視訪問時表示：「蘇伊士運河的重啟是一大未知數」。馬士基是全球貿易領頭羊，掌控約六分之一的貨櫃航運。

馬士基並確認上季財報初估值的亮眼盈餘。該公司10月21日公布初估值，由於獲利出色、需求穩健、紅海航運持續中斷，調升全年展望，預計2024年基本息稅前利潤（underlying EBIT）將在52億~57億美元，高於先前預估的30億~50億美元。這是該公司過去六個月來，第四度上修年度獲利前景。

公司31日在聲明稿中表示：「上季的貨櫃貿易續強，需求估計年增4%~6%。中國大陸和東南亞的出口，占成長的很大部分」。馬士基說，大陸製造業依舊產能過剩、並仰賴出口帶動成長，而國內需求和消費者信心持續低迷。

馬士基2月因運能過剩，恐損害運價，暫停股票回購。儘管紅海衝突，迫使船隻繞道非洲好望角，削減航運業的過剩運能，讓運價優於預期，但柯文勝仍說，要重新實施庫藏股為時過早。他承諾，明年將靠這些盈餘，大舉發放股息。

另外，因為擔心成員多達4.5萬人的國際碼頭工人協會（ILA），無法在明年1月15日的期限前與雇主團體簽訂新合約，以至出現二度罷工，許多貨運公司已開始避開美國東部和墨西哥灣沿岸港口。

ILA甫於10月3日和雇主團體美國海事聯盟（USMX）就工資問題達成初步協議，結束為期三天的罷工，碼頭工人的工資預計在六年內調漲62%，但有關「港口自動化」的談判關鍵癥結問題，仍懸而未決，雙方10月25日宣布，11月繼續協商談判。但許多貨運公司懷疑，紐約和紐澤西、休士頓和薩凡納等主要港口能否達成協議，不會再度上演罷工場面。