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糧食、能源價格提高效應 歐通膨升溫…降息趨謹慎

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
歐元區10月通膨增幅高於預期，而且未來幾個月可能進一步攀高，由於物價升勢尚未完全受控，強化歐洲央行（ECB）12月會議應謹慎降息的看法。 （路透）
歐元區10月通膨增幅高於預期，而且未來幾個月可能進一步攀高，由於物價升勢尚未完全受控，強化歐洲央行（ECB）12月會議應謹慎降息的看法。 （路透）

歐元區10月通膨增幅高於預期，而且未來幾個月可能進一步攀高，由於物價升勢尚未完全受控，強化歐洲央行（ECB）12月會議應謹慎降息的看法。

歐盟統計局10月31日公布，歐元區10月消費者物價指數（CPI）比去年同月上揚2%，年增率高於9月的1.7%，並超乎經濟學家預估的1.9%，主要是糧食和能源價格提高。

歐元區CPI走勢
歐元區CPI走勢

更受關注的核心通膨，即剔除波動較大的糧食和能源價格的通膨指數，10月維持在2.7%，但也高於預期的2.6%。

部分歐洲央行官員已警告，勿大舉降息以支撐疲弱經濟，最新一批公布的數據顯然支持這種觀點。30日出爐的數據顯示，歐元區上季經濟成長0.4%，比預期高出一倍；就連德國上季也意外躲過衰退厄運後，投資人已減少押注歐洲央行年底將大幅降息。

歐洲央行總裁拉加德受訪時表示：「目標近在眼前，但我不會說通膨已受控制。我們也知道基期效應下，未來幾個月通膨將揚升。」歐元區通膨從兩年前的兩位數增幅迅速降溫，多數經濟學家認為，經過今年底的波動後，通膨將在明年上半重回歐洲央行的2%目標。

通膨有望快速重返目標，引發相關爭論。一些官員指出，價格上揚速度低於目標的風險日增，歐洲央行需要刺激成長，避免通膨陷入極度低點。此種黯淡展望可能迫使歐洲央行加速降息，12月更有理由採取規模大於以往的行動。

但這種論點尚未獲得太多支持，鷹派官員已經出言反對，強調有成串因素可能推高價格，應該慎重地漸進為之。

德國央行總裁納吉爾指出，官員不應倉促行事。納吉爾發言之前，數據指出，德國通膨從9月的1.8%，10月升至2.4%，增幅高於預估。

反對大幅降息的關鍵考量，是服務業通膨成長依舊過快，達3.9%，這是歐元區消費者物價的最大單一項目。與此同時，薪資成長超過歐洲央行的3%目標，勞動市場也吃緊，9月失業率維持在空前新低的6.3%。

另外還有其他風險，像中東和俄烏戰爭，可能拉高能源價格和航運成本；而川普若重回白宮，則或許會全面加徵關稅，預料也將促使通膨升溫。

歐元區 通膨

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