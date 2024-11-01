亞洲開發中國家GDP有壓

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

亞洲開發銀行（ADB）31日表示，若亞洲開發中國家未能積極削減碳排，預料在2070年前，這些國家的國內生產毛額（GDP）合計將縮減17%，顯示各國急需採取更強力、更宏大的抗暖化行動。

路透報導，亞銀在自身第一份氣候報告中指出，儘管亞太各國日益擴大減排措施，但仍不足以達成全球的氣候目標。

該銀行說，在2030年前，亞太地區必須把每年的抗暖化資金，從2022年的340億美元一口氣提高11倍至4,310億美元，並應將半數資金用於防範沿海與河岸地區的洪災風險。

巴黎氣候協定所設定的升溫幅度為攝氏1.5度，但是亞銀表示，達成這項目標的窗口正急遽縮小；若未修正現行的氣候政策，在本世紀結束前升溫幅度將達到攝氏約3度，比目標值高一倍。

亞銀總裁淺川雅嗣說：「氣候變遷提高了熱帶風暴、熱浪和洪水對本地區的破壞力，帶來了前所未有的經濟挑戰和人類苦難。」

儘管亞洲開發中國家在減排上取得長足進展，但該區仍占全球近半數的溫室氣體排放量。

暖化 減排 開發中國家

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