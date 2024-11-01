亞洲開發中國家GDP有壓
亞洲開發銀行（ADB）31日表示，若亞洲開發中國家未能積極削減碳排，預料在2070年前，這些國家的國內生產毛額（GDP）合計將縮減17%，顯示各國急需採取更強力、更宏大的抗暖化行動。
路透報導，亞銀在自身第一份氣候報告中指出，儘管亞太各國日益擴大減排措施，但仍不足以達成全球的氣候目標。
該銀行說，在2030年前，亞太地區必須把每年的抗暖化資金，從2022年的340億美元一口氣提高11倍至4,310億美元，並應將半數資金用於防範沿海與河岸地區的洪災風險。
巴黎氣候協定所設定的升溫幅度為攝氏1.5度，但是亞銀表示，達成這項目標的窗口正急遽縮小；若未修正現行的氣候政策，在本世紀結束前升溫幅度將達到攝氏約3度，比目標值高一倍。
亞銀總裁淺川雅嗣說：「氣候變遷提高了熱帶風暴、熱浪和洪水對本地區的破壞力，帶來了前所未有的經濟挑戰和人類苦難。」
儘管亞洲開發中國家在減排上取得長足進展，但該區仍占全球近半數的溫室氣體排放量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言