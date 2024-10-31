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科技巨擘示警AI成本恐攀升 拖累美股開盤下挫

中央社／ 紐約31日綜合外電報導

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms和微軟（Microsoft）等科技巨擘對人工智慧（AI）成本攀升提出警告，導致推動相關大型類股上漲的熱潮有所降溫，美股3大指數今天開低。

道瓊工業指數開盤下跌185.2點或0.44%，報41956.34點。

標準普爾500指數開盤下挫38.3點或0.66%，報5775.34點。

那斯達克指數開盤滑落180.6點或0.97%，報18427.31點。

指數 美股

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