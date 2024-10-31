科技巨擘示警AI成本恐攀升 拖累美股開盤下挫
臉書（Facebook）母公司Meta Platforms和微軟（Microsoft）等科技巨擘對人工智慧（AI）成本攀升提出警告，導致推動相關大型類股上漲的熱潮有所降溫，美股3大指數今天開低。
道瓊工業指數開盤下跌185.2點或0.44%，報41956.34點。
標準普爾500指數開盤下挫38.3點或0.66%，報5775.34點。
那斯達克指數開盤滑落180.6點或0.97%，報18427.31點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言