快訊

整理包／連江縣及全台25地、8校停班停課 1日各地颱風假看過來

關渡大橋景觀燈管鬆脫飛起 緊急「雙向封閉」用路人改道

又見地勤跪地道歉？航班因颱風轉降引旅客不滿 華航說明了

美股道瓊早盤跌逾200點 Meta、微軟失望財報讓科技七雄成七熊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股31日早盤走低，Meta和微軟的令人失望財報和對AI相關支出的示警，拖累其他科技七雄。 路透
美股31日早盤走低，Meta和微軟的令人失望財報和對AI相關支出的示警，拖累其他科技七雄。 路透

美股10月31日早盤走低，臉書母公司Meta和微軟都繳出令人失望財報，並都對AI相關成本的攀升發出示警，打壓了市場對大型股的樂觀。

道瓊工業指數31日早盤下跌249點，或0.6%；標普500指數和那斯達克指數分別各跌約0.7%；費城半導體指數跌2.4%；台積電ADR跌1.8%。

Meta和微軟都在30日盤後發布上季財報，雖然兩公司的獲利和營收都高於市場預期，但Meta的用戶成長率卻未達預期，且該公司還警告明年的AI相關資本支出將大幅提高；微軟則預期其雲端事業Azure將成長放緩且資本支出增加，使投資人大感失望。Meta和微軟早盤分別大跌%1.5和5.3%。

其他被稱為「科技七雄」的大型股也同樣跟著下滑，輝達（Nvidia）下跌2.2%，31日盤後將發布財報的亞馬遜和蘋果也分別下跌1.5%和0.5%。

在經濟數據方面，美國9月個人消費支出（PCE ）物價指數月增0.2%；剔除食物與能源的核心PCE升幅則為0.3%，皆與華爾街預期相符。儘管9月物價溫和攀升，但分析師認為不足以顯示通膨有復熾跡象，所以也不影響聯準會（Fed）進一步降息的展望。

半導體 指數

延伸閱讀

Meta財報擊敗華爾街預期 估明年AI支出顯著加速

彭博：矽谷到南韓都找上門 全世界的AI未來全靠台灣

期貨商論壇／生技期 彈性操作

Meta 傳開發AI搜尋引擎

相關新聞

日銀總裁：判斷升息時機 沒有觀望餘裕

日本央行總裁植田和男31日在理事會的記者會表示，如果消費者物價上漲率按照央行的設想持續下去，將討論繼續升息。關於升息的時...

瑞銀 CIO：美國股票評為「具吸引力」 標普500指數上看6,600點

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)指出，美國第3季國內生產毛額（GDP）折合年率增長2.8%，消費者支出展現韌性。美國...

美股道瓊早盤跌逾200點 Meta、微軟失望財報讓科技七雄成七熊

美股10月31日早盤走低，臉書母公司Meta和微軟都繳出令人失望財報，並都對AI相關成本的攀升發出示警，打壓了市場對大型...

世界勤儉日 德今年上半年儲蓄率較去年同期提高0.7%

今天除了是萬聖節之外，也是世界勤儉日（The World Savings Day）。德國聯邦統計局（Destatis）2...

食品價格上漲 歐元區10月通膨率彈升超乎預期

根據歐洲聯盟今天公布的數據，由於食品價格上漲，歐元區10月通膨年增率彈升超乎預期，不過仍符合歐洲中央銀行（ECB）設定的...

美9月PCE通膨指數年增率趨緩至2.1% 接近Fed目標

美國9月個人消費支出（PCE ）物價指數月比攀升0.2%；剔除食物與能源的核心PCE升幅為0.3%，皆與華爾街預期相符。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。