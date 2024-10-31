美股道瓊早盤跌逾200點 Meta、微軟失望財報讓科技七雄成七熊

美股10月31日早盤走低，臉書母公司Meta和微軟都繳出令人失望財報，並都對AI相關成本的攀升發出示警，打壓了市場對大型股的樂觀。

道瓊工業指數31日早盤下跌249點，或0.6%；標普500指數和那斯達克指數分別各跌約0.7%；費城半導體指數跌2.4%；台積電ADR跌1.8%。

Meta和微軟都在30日盤後發布上季財報，雖然兩公司的獲利和營收都高於市場預期，但Meta的用戶成長率卻未達預期，且該公司還警告明年的AI相關資本支出將大幅提高；微軟則預期其雲端事業Azure將成長放緩且資本支出增加，使投資人大感失望。Meta和微軟早盤分別大跌%1.5和5.3%。

其他被稱為「科技七雄」的大型股也同樣跟著下滑，輝達（Nvidia）下跌2.2%，31日盤後將發布財報的亞馬遜和蘋果也分別下跌1.5%和0.5%。

在經濟數據方面，美國9月個人消費支出（PCE ）物價指數月增0.2%；剔除食物與能源的核心PCE升幅則為0.3%，皆與華爾街預期相符。儘管9月物價溫和攀升，但分析師認為不足以顯示通膨有復熾跡象，所以也不影響聯準會（Fed）進一步降息的展望。