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世界勤儉日 德今年上半年儲蓄率較去年同期提高0.7%

中央社／ 31日柏林專電
儲蓄示意圖。圖／Ingimage
儲蓄示意圖。圖／Ingimage

今天除了是萬聖節之外，也是世界勤儉日（The World Savings Day）。德國聯邦統計局（Destatis）29日公布一項統計數據指出，今年上半年德國人儲蓄率為11.1%，高於2023年的10.4％。

德國人在2024年將家庭所得用於儲蓄的比例為11.1%。也就是說，除去自有或是租賃的房租費用後，「每100歐元，存11歐元40分」。每位德國人每個月平均存280歐元，全體儲蓄總額約1420億歐元。

統計局也提醒，實際情況依個人收入水平、生活狀況和投資興趣而異，有些家庭能因此存錢，但也有多數家庭是月光族。

德國聯邦銀行在10月月報中則指出，人民的高儲蓄率代表私人消費仍無法成為驅動經濟成長的動力，消費者對經濟成長仍具有不確定性，「仍然有所顧忌」，猶豫著該如何支配這筆「額外收入」。

在2020和2021年新冠疫情爆發期間，德國人的儲蓄率更高，達16.5%和17%。統計局則表示，在新冠疫情期間，人們的消費量明顯低於正常水準。

據經濟合作暨發展組織（OECD），2023年在工業化發展國家中，只有少數國家儲蓄率高於德國，例如瑞士（19.4%）與荷蘭（12.7%）。義大利人儲蓄率顯著降低，僅0.3%，日本為2.8%，美國為4.7%。

德國

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