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食品價格上漲 歐元區10月通膨率彈升超乎預期

中央社／ 比利時布魯塞爾31日電
歐洲央行（ECB）。(路透)
歐洲央行（ECB）。(路透)

根據歐洲聯盟今天公布的數據，由於食品價格上漲，歐元區10月通膨年增率彈升超乎預期，不過仍符合歐洲中央銀行（ECB）設定的2%目標。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區10月消費者物價指數(CPI)年增率達2%，高於9月的1.7%。

9月的通膨年增率是逾3年來首次低於歐洲央行設定的2%目標。

根據FactSet與彭博（Bloomberg News）調查，分析師預測歐元區10月通膨年增率將達1.9%；不過，實際上的增幅高於此一數據。

歐盟統計局指出，歐洲央行的關鍵性指標，也就是排除易變動的能源、食品、酒與菸草價格的核心通膨率，10月仍維持在2.7%。

歐元區10月核心通膨率高於分析師的預期；原本分析師預測，將從9月的2.7%降至2.6%。

10月的食品與飲料價格增幅達2.9%，遠高於9月的2.4%；與此同時，能源價格跌幅4.6%，對比9月的跌幅6.1%，下跌趨緩。

儘管通膨率走高，總部位於德國法蘭克福的歐洲央行仍可能於12月再度降息，不過可能選擇以較緩慢的速度調降利率。

分析師 歐元區 通膨

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