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美9月PCE通膨指數年增率趨緩至2.1% 接近Fed目標

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國9月個人消費支出（PCE ）物價指數月比攀升0.2%。情境示意圖。圖／Ingimage
美國9月個人消費支出（PCE ）物價指數月比攀升0.2%。情境示意圖。圖／Ingimage

美國9月個人消費支出（PCE ）物價指數月比攀升0.2%；剔除食物與能源的核心PCE升幅為0.3%，皆與華爾街預期相符。儘管9月物價溫和攀升，但分析師認為不足以顯示通膨有復熾跡象，所以也不影響聯準會（Fed）進一步降息的展望。

值得注意的是，整體PCE物價指數年增率從8月的2.3%趨緩至2.1%，進一步接近Fed的2%通膨目標。

核心PCE物價指數年增幅持穩於2.7%，與8月相同。

Fed 指數 通膨

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