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中國電商Temu疑涉販售非法商品 歐盟立案調查

中央社／ 布魯塞爾31日專電
大陸電商平台拼多多旗下跨境購物平台Temu。（路透）
大陸電商平台拼多多旗下跨境購物平台Temu。（路透）

歐盟執委會今天宣布根據「數位服務法」，立案調查中國電商巨頭「拼多多」旗下Temu，指其網購平台涉嫌販售非法商品並存在令消費者上癮的設計。

根據Temu申報，截至9月在歐洲聯盟（EU）境內的每月活躍用戶達9200萬戶，符合歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）定義的「非常大型平台」（VLOP），適用較嚴格規範。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對Temu的調查重點，一是其平台系統能否有效防範非法商品交易，包括阻擋已被停權的劣質賣家產品重新上架。

歐盟也要調查Temu使用戶成癮的設計，例如以類似遊戲方式提供獎勵，以及其系統是否涵蓋風險防範措施，以避免成癮對用戶身心造成負面影響。

歐盟「數位服務法」要求電商購物推薦系統的參數裡，應包含至少一項非基於網路行為者追蹤系統（profiling）的選項，以提供消費者多元選擇。執委會表示，將調查Temu是否確實遵從。

Temu的廉價傾銷策略和商品劣質問題在國際上引起許多爭議。除了德國等歐盟國家對Temu表示疑慮，包括美國、韓國、泰國政府也已宣布要發動調查。

歐盟「數位服務法」實施一年來，已對3家中國企業立案調查。

在Temu之前，執委會2月啟動調查TikTok短影音平台對未成年人的保護措施是否不足；3月調查阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）是否疏於落實查核其電商平台上的產品不實資訊，特別是有害健康的假藥、食品成分，以及使兒童青少年仍可看到色情內容。

歐盟 消費者 電商

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