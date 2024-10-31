快訊

不要命！竹北數十居民肉身與颱風「拔河」 20層樓高陽台連人險被吹飛

影／康芮狂風大作！長庚警衛「肉身護牆」被吹飛摔地 驚險過程全拍下

這家日本冷氣大廠搭上AI熱潮 上半年淨利暴增40% 躍日股市值三哥

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本家電大廠日立搭上AI熱潮激發出的電力配送需求，上半年淨利暴增40%。 路透
日本家電大廠日立搭上AI熱潮激發出的電力配送需求，上半年淨利暴增40%。 路透

在生成式人工智慧（AI）投資熱潮引發的電網設備強烈需求帶動下，日本家電大廠日立製作所（Hitachi）上半年度淨利比去年同期暴增40%。

日立製作所10月30日表示，今年4至9月的集團整體淨利為2,922億日圓（19億美元），創下三年來同期最高淨利，並比市場預期高出3%；經調整後的營業利益則大增24%至4,047億日圓。

包括變電站在內的電力配送事業表現強勁，是獲利增長的主因。子公司日立能源（Hitachi Energy）上半年度經調整後息稅攤銷前盈餘（EBITA）激增約90%至1,219億日圓。日立能源9月底時的積壓訂單比去年同期增加36%至約5.3兆日圓，相當於其2.4年份的營收。

在30日的財報會上，日立能源執行長沈瑞博（Andreas Schierenbeck）稱目前的電力配送需求激增，是「將會持續10到20年的超級周期」。

沈瑞博表示，日立能源以2030年前達到300億美元營收為目標，大約今年度預期營收的兩倍。

國際能源署（IEA）估計，全球AI和資料中心相關電力需求，將在2026年達到1,050太瓦時（TWh），比2022年高出2.3倍。隨著新興國家經濟發展再生能源普及，全球2040年前將需要建設或更新8,000萬公里的配電網路。

由於對其主要事業成長充滿期待，尤其是電力配送事業，日立股價自去年底來已翻漲一倍，目前市值約19兆日圓，是日本市值第三大企業，僅次於豐田汽車和三菱日聯金融集團。

再生能源 日本 經濟發展

延伸閱讀

日銀維持利率不變 示警大選後「高度不確定性」

「和紙」藏進手表裡？Citizen光動能表款 和風迷必收

LPGA／TOTO日本菁英賽 徐薇淩首日暫並列第34名

MLB／號外！號外！大谷世界大賽封王 日本球迷隔海也瘋狂

相關新聞

日銀總裁：判斷升息時機 沒有觀望餘裕

日本央行總裁植田和男31日在理事會的記者會表示，如果消費者物價上漲率按照央行的設想持續下去，將討論繼續升息。關於升息的時...

瑞銀 CIO：美國股票評為「具吸引力」 標普500指數上看6,600點

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)指出，美國第3季國內生產毛額（GDP）折合年率增長2.8%，消費者支出展現韌性。美國...

川普若勝選對美科技股更有利嗎？從2方面可預見答案

近年來，美國科技巨人成為政府加強監管的箭靶，美國總統大選結果會改變這種局面嗎？分析師認為，無論誰當選下任美國總統，就科技...

這家日本冷氣大廠搭上AI熱潮 上半年淨利暴增40% 躍日股市值三哥

在生成式人工智慧（AI）投資熱潮引發的電網設備強烈需求帶動下，日本家電大廠日立製作所（Hitachi）上半年度淨利比去年...

新型商品投資熱2／日本動漫躍為世界主流 投資人別錯過投資機會

美國的漫威影業（Marvel）該閃邊了。下一個全球熱門的娛樂產品可能來自日本。

鮑爾恐難當最強Fed主席

即使聯準會（Fed）主席鮑爾真的做到讓美國經濟★軟著陸，他恐怕也不配被稱為有史以來最偉大的聯準會主席。這不是因為想讓通貨膨脹下降而不引發經濟衰退，是一件既需要運氣、也需要技巧的事（未來的經濟學家將花很長的時間辯論鮑爾在這兩項工作的得分究竟多少），而是因為聯準會在2021年犯下的錯誤，將危害美國經濟許多年。光是這一點就讓鮑爾毫無勝算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。