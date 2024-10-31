日銀維持利率不變 示警大選後「高度不確定性」
日本眾議院大選已揭曉，執政聯盟15年來首度未能取得過半席次。日本中央銀行「日本銀行」（Bank of Japan）今天維持政策利率不變的同時，也就選後「高度不確定性」提出示警。
法新社報導，首相石破茂領軍的執政聯盟在27日的提前大選中失去過半優勢，他很可能被迫領導少數政府，得靠其他政黨逐案支持通過立法。
企業和經濟學家無不憂心，由於得對他黨讓步，67歲的石破將會提出減稅和增加開支，並且放緩推動提升日本競爭力必要的改革工作。
日銀今年開始讓超寬鬆貨幣政策逐步正常化，如今各方也擔心政府可能施壓日銀暫緩行動，即使此舉將會導致日圓走軟。
日銀有別於主要國家央行而堅守寬鬆貨幣政策已久，希望需求驅動的通貨膨脹在工資成長助長下，能夠維持在2%的目標。
日銀3月調升借貸利息成本，為2007年以來首見，並於7月再度升息，且示意可能繼續升息。
不過一如外界普遍預期，日銀今天維持基準利率不變，同時示警「日本經濟活動和物價存在高度不確定性」，並且強調會對其他經濟體給予「應有的關注」，尤其是美國。美國定於11月5日舉行總統大選。
日銀同時示意，如果通膨走勢符合預期，日銀將會升息，並預測日本經濟「可能繼續以高於潛在成長率的速度成長」。
日本央行預期，截至明年3月底的本會計年度通膨率為2.5%，接下來的兩年為2.0%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言