日銀維持利率不變 示警大選後「高度不確定性」

日本眾議院大選已揭曉，執政聯盟15年來首度未能取得過半席次。日本中央銀行「日本銀行」（Bank of Japan）今天維持政策利率不變的同時，也就選後「高度不確定性」提出示警。

法新社報導，首相石破茂領軍的執政聯盟在27日的提前大選中失去過半優勢，他很可能被迫領導少數政府，得靠其他政黨逐案支持通過立法。

企業和經濟學家無不憂心，由於得對他黨讓步，67歲的石破將會提出減稅和增加開支，並且放緩推動提升日本競爭力必要的改革工作。

日銀今年開始讓超寬鬆貨幣政策逐步正常化，如今各方也擔心政府可能施壓日銀暫緩行動，即使此舉將會導致日圓走軟。

日銀有別於主要國家央行而堅守寬鬆貨幣政策已久，希望需求驅動的通貨膨脹在工資成長助長下，能夠維持在2%的目標。

日銀3月調升借貸利息成本，為2007年以來首見，並於7月再度升息，且示意可能繼續升息。

不過一如外界普遍預期，日銀今天維持基準利率不變，同時示警「日本經濟活動和物價存在高度不確定性」，並且強調會對其他經濟體給予「應有的關注」，尤其是美國。美國定於11月5日舉行總統大選。

日銀同時示意，如果通膨走勢符合預期，日銀將會升息，並預測日本經濟「可能繼續以高於潛在成長率的速度成長」。

日本央行預期，截至明年3月底的本會計年度通膨率為2.5%，接下來的兩年為2.0%。