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日銀總裁：判斷升息時機 沒有觀望餘裕

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本央行總裁植田和男31日在理事會的記者會表示，如果消費者物價上漲率按照央行的設想持續下去，將討論繼續升息。路透
日本央行總裁植田和男31日在理事會的記者會表示，如果消費者物價上漲率按照央行的設想持續下去，將討論繼續升息。路透

日本央行總裁植田和男31日在理事會的記者會表示，如果消費者物價上漲率按照央行的設想持續下去，將討論繼續升息。關於升息的時機，他表示：「沒有預設立場」，未使用9月提及的「（升息判斷）有時間餘裕」。

植田指出，如果經濟與物價的前景得以實現，將根據情況調整金融寬鬆的程度，表明將繼續逐步推進利率上調。有關升息的時機，他說，在每次的理事會上，根據當時可利用的各種數據和訊息來更新對經濟與物價的現狀評估和前景，進行政策判斷。

為何沒有使用「有時間餘裕」這一表述，植田解釋，之前是為了觀察8月美國經濟疲弱的統計數據和市場不穩定性等對日本經濟構成的風險，因此「採取有時間餘裕的觀望態度」。他表示，因為風險程度正在逐漸降低，今天未使用（有時間餘裕）這一表述。

日本央行在31日的理事會決定維持政策利率，將基準利率維持在0.25%左右。這是繼9月以來，連續兩次理事會維持政策利率。

日本央行 日本經濟 風險

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