瑞銀 CIO：美國股票評為「具吸引力」 標普500指數上看6,600點

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)指出，美國第3季國內生產毛額（GDP）折合年率增長2.8%，消費者支出展現韌性。美國第3季GDP環比折年率增長 2.8%，表明繼第2季增長3% 之後，又得到一個表現穩健的季度。該數據與市場預期基本一致，因此市場反應有限。美國基本面前景有利風險資產，預計標普500指數或將在2025年底前上漲至6,600 點；將美國股票評為「具吸引力」。

美聯儲或將繼續推進政策寬鬆周期。聯邦公開市場委員會（FOMC）將在美國大選日後一天召開會議，並於11月7日公布政策利率決議。隨著美國央行的政策立場繼續轉向中性，美聯儲官員近期的評論表明這次議息會議仍有可能降息25個基點。預計今年後續或將降息50個基點，2025年或將進一步下調政策利率100個基點。美聯儲在非衰退時期降息歷來對股票有利。

科技企業3季財報或繼續提示支援人工智能（AI）增長。穀歌母公司 Alphabet 在周二收盤後為大型科技公司的財報季拉開帷幕，其雲計算業務實現35%的同比營收增長，營運利潤率達到17%的穩健水準。該公司還將其2024年的資本支出指引從之前預測的480億美元上調至510億美元。微軟、Meta、亞馬遜和蘋果將在接下來的兩天內跟進公布季報。一些知名半導體公司的初步業績顯示，AI需求健康且可持續，預計這將繼續推動未來幾年的增長。大型科技公司今年和明年的資本支出將有利於AI行業的發展。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示，細項來看美國第3季國內生產毛額（GDP），消費是拉動GDP主要增長點，季環比折年率增長3.7%。其中，商品消費支出尤其強勁，環比折年率增長6%，服務消費支出增長2.6%。不過，實際商品消費帶來的增長貢獻並沒有這麼多，主要是因為第3季製造業產出偏弱。和上一季度相比，商品進口增加及私人庫存下滑是第3季GDP環比折年率下降的主要原因。

固定投資低迷，僅增長1.3%，為2022年第4季以來的最低水準。住宅投資和非住宅投資均為負值，但設備投資保持強勁，增長達到11.1%。國防開支增長14.9%，對GDP增長率貢獻率為0.5個百分點。

個人消費支出(PCE)平減指數放緩至1.5%，而剔除食品和能源的核心PCE指數為 2.2%。預計這足以讓美聯儲在即將舉行的 FOMC 會議上繼續降息。經濟的穩健增長和美聯儲降息的大背景有望為金融市場帶來支撐。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示，距離美國總統大選僅剩一周，市場已進入最後衝刺階段，不過結果仍然難以預測。最新的民意調查顯示，在一些關鍵搖擺州，兩位候選人的支持率不相上下，儘管最近幾周預測市場上特朗普獲勝的機率有所上升。鑒於潛在的重新計票和法律爭議，大選可能要待12月11日各州宣佈選舉人團投票結果後才知分曉。但大選一旦塵埃落定，基本面應重新占據主導地位，並決定市場走向。

美國經濟擴張似乎可持續。周二發布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，9月職位空缺降至740萬，低於市場預期和8月的790萬，為2021年1月以來的最低水準。美國勞動力市場不再顯得過熱，但仍然相當具韌性。同時，昨晚公布的第3季美國GDP表現仍然穩健，核心PCE平減指數為 2.2%。總體而言，最近的數據表明美國經濟比之前想像的更強勁，而通脹廣泛回落的趨勢不變。