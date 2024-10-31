美國Subway潛艇堡「肉量僅廣告3分之1」 消費者怒告誇大不實

美國知名潛艇堡品牌「Subway」近日遭指控，牛肉起司潛艇堡的廣告誤導消費者，實際肉量比廣告照片少了至少2倍。

路透等報導，美國紐約市皇后區女子安娜（Anna Tollison）28日向布魯克林聯邦法院提出集體訴訟，指控潛艇堡連鎖業者Subway的「牛肉起司堡」（Steak & Cheese）誤導消費者，稱廣告中的產品與實際產品不符。

安娜表示，她花了7.61美元（約新台幣244元）購買這款潛艇堡，卻發現實際的牛肉份量比廣告內的整整少了2倍之多。她也指出，不實廣告的宣傳在通膨與物價上漲時期，對低收入族群影響特別嚴重，並以違反紐約州消費者保護法為由，要求Subway賠償過去3年內購買過該產品的顧客。

事實上，Subway過去就曾因為潛艇堡的長度尺寸縮水問題被起訴，不過該案在經過4年多的訴訟後，於2017年被駁回。

Subway今年4月被美國私募基金公司Roark Capital收購，目前尚未針對事件發表評論。