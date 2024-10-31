日銀維持利率不變 維持邁向升息的看法、日圓匯率走升

日本銀行（央行）31日維持基準利率不變，同時維持該行正在達成通膨目標的看法，此一展望顯示未來數月內日銀可能進一步升息。

日銀總裁植田和男和理事會周四宣布，將基準利率維持在0.25%左右，符合多數分析師預期。日銀同時表示，有必要關注海外經濟情勢，尤其是美國經濟。美國下周將舉行總統大選，投資人正慎防金融市場波動。

不過，日圓隨後穩步走升，反映市場感受到日銀維持堅定看法，即日銀認為仍走在進一步升息的道路上，理由是日銀維持物價展望有上行風險的看法，而且名目薪資顯著增加，加強了對薪資-通膨良性循環的信心。這使得投資人、企業界和經濟學家推測，日銀是否將在12月或明年1月祭出下一次升息。

在日銀宣布決策後，日圓匯率起初呈現拉鋸，稍後升值0.25%，至153.04日圓兌1美元；日本10年期公債殖利率下滑1個基點至0.94%。

大和證券首席經濟學家末廣徹表示：「日銀表明，總體上它邁向繼續貨幣正常化…雖然國內政治不確定性升溫，我個人不認為這樣不穩定的情勢將阻止日銀升息。」

日本執政聯盟在周末眾議院選舉中失去多數席次，日圓周一貶至7月來最低，延續過去四周的頹勢，反映市場擔心最新局面削弱自民黨推動經濟政策以及與日銀靈活配合的能力。此外，日銀在7月底升息、隨後全球金融市場在8月崩盤，也可能讓日銀有另一理由在現在按兵不動。

Resona控股高級策略師井口慶一表示：「在這種政治情勢以及美國大選將至之際，日銀難以行動。我認為12月將升息，因為薪資調漲的進展良好，而且企業持續將較高成本轉嫁到價格上，尤其是中小企業。」

許多日銀觀察人士認為，日圓匯率是日銀下次行動時機的影響因素之一。日圓若進一步貶值，可能提高通膨壓力，而此時家家戶戶已苦於應付生活成本提高。

彭博訪調的經濟分析師認為，如果日圓匯率貶破155日圓，首相石破茂可能會暗示接受升息。