專注衛星運動控制 台灣新創企業舊金山參展受矚目

舊金山新創盛會TechCrunch Disrupt今天落幕，今年除了AI外，太空科技為一大亮點。專注衛星運動控制系統的「張量科技」參展受到不少投資人關注。執行長顏伯勳表示上太空成本變低，賦予太空公司全新動能。

顏伯勳2019年創辦「張量科技」（tensor tech），以研發創新的球型馬達技術聞名。2年前，他的產品獲得波蘭衛星商SatRevolution的青睞，搭著SpaceX的火箭上太空。

今年他第2度參加於舊金山舉行的TechCrunchDisrupt大會，是展場少見的台灣新創。

「張量科技」提供的解決方案是利用球型馬達改變衛星姿態，使其能夠指向特定區域；例如，無論是進行通訊或是拍攝，其技術能夠控制衛星指向地球上的特定目標。

顏伯勳受訪表示，傳統上衛星運動控制需要至少3至4顆馬達，他們的技術只需要1至2顆球形馬達便可完成完整的三軸運動控制。因此，在重量、體積、耗電方面具優勢。

這組產品主要在台灣製造生產，主要客戶在美國、歐洲，也有台灣、韓國、印度。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的承包商也是「張量科技」的客戶之一。顏伯勳說，雖然產品可以拆成零組件賣，但是7成的客戶都是購買系統「即插即用」。

「張量科技」展位現場人流不斷。顏伯勳告訴記者，今年TechCrunch Disrupt比較特別的地方就是專設太空科技展場，最近有越來越多的太空公司出現，主要原因是因為現在進入太空的成本越來越低，這次來舊金山也有與許多潛在客戶和合作夥伴碰面。

顏伯勳也觀察到，AI出現後，客戶現在更可以即時處理資料，因此對衛星運動控制系統的要求越來越高，現在衛星需要更迅速地改變它的姿態，從而蒐集更多的數據。

TechCrunch Disrupt一連三天在舊金山「摩斯康尼中心」（Moscone Center）盛大舉辦，太空之外，AI仍是今年主軸，連續多屆出席的台灣創業家「矽谷阿雅」鄭雅慈分析，今年可以看見AI應用比往年更加遍地開花，許多公司架接AI，真人工作被AI取代。

她指出，過去的演算法時代重點在於公司背後技術，AI時代重點則轉向獨特數據的取得；因此更重要的是，公司是否擁有獨特商業模式，能夠獲得他人無法取得的數據。

鄭雅慈創辦的AI循環時尚新創Taelor，為一家運用AI穿搭造型的男裝租賃訂閱平台，今年在大會的晚間展示活動上亮相，主打幫助男性減省逛街和洗衣服的時間，並且透過使用者真實反饋累積數據，與全球300多家品牌合作，預測未來的流行趨勢。