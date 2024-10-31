外企再出事？阿斯利康中國區總裁遭調查

英國與瑞典合資的生物製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）週三（10月30日）發布公告指，其中國區的總裁王磊（Leon Wang）「正在配合中國政府接受調查」；如果有要求，阿斯利康公司也會「全力配合調查」。該公司並未詳述王磊為何被調查，亦未說明他是否被拘留、以及他身在何處。

王磊被調查的消息一出，阿斯利康在倫敦股價下跌超過5%。

據《金融時報》報導，王磊是中國最著名的藥廠高管之一，他在阿斯利康在中國的發展扮演關鍵的角色。王磊的LinkedIn頁面寫道，他2013年加入阿斯利康，隔年成為中國區總裁，後來也擔任該集團的全球執行副總裁。

根據阿斯利康的年度報告，去年該公司在中國賺進59億美元，佔整個集團營利的13%。依銷量來算，阿斯利康是中國最大的海外製藥公司。

路透社指出，中國的藥物市場規模僅次於美國，而阿斯利康在中國是賣得最好的西方製藥企業，也持續在中國深耕，去年更宣布要投資4.5億美元建廠，並與幾間中國企業達成了授權協議。

阿斯利康屢次遭調查

彭博社解讀，王磊遭調查，可能顯示北京在擴大對阿斯利康在中國業務的審查。

上週五（25日），中國媒體《經濟觀察報》曾引述知情人士說法稱，阿斯利康中國區過去的另一位高管、現任中國藥企百濟神州大中華區首席商務官的殷敏，因涉嫌參與走私，被深圳緝私部門帶走；她以前在阿斯利康的多名下屬也被帶走，涉嫌騙保、走私、侵犯公民個人信息等罪名。王磊回應此事時表示：「我沒什麼好說的，我也沒有了解那麼多的事。」

今年9月初，阿斯利康公司還曾證實有「少部分」員工在深圳遭中國警方調查。據彭博社當時的報導，警方拘留了5位阿斯利康的現職與離職員工，這些人都是中國公民，在阿斯利康的腫瘤部門銷售癌症藥物；他們蒐集患者資料的做法涉嫌違反中國的相關法規，此外還涉嫌進口尚未獲批在中國銷售的藥物。

此外，早在2022年，北京便已開始打擊跟阿斯利康有關的醫療保險詐騙案，當時亦有高管被捕。

目前並不清楚王磊如今被調查是否跟上述一系列事件有關。

外企憂慮

隨著全球地緣政治緊張局勢加劇，加上中國近年陸續發布新版《反間諜法》、《保守國家秘密法》等涉及國安的法規，讓許多跨國企業對中國經商環境感到憂慮。中國政府對外國企業監管、數據保護等法規被批評缺乏透明度，也讓外企更擔心會踩到北京的「紅線」。

不過，王磊身為外企高管，卻曾經表態對中國的「宣誓效忠」。

據路透社去年5月報導，王磊在無錫出席阿斯利康進入中國30週年的慶祝活動，聲稱「要把阿斯利康打造成一家愛黨愛國的本土跨國企業」。在中國國家主席習近平加強對社會經濟控制之際，本土企業紛紛要表態，但有外企高管這麼做，仍然非同尋常。

自去年以來已有多家外國企業在中國無預警被中方搜查，去年3月，從事盡職調查的美國企業「美思明智」（Mintz Group）北京辦事處遭突襲搜查，有5位中國籍員工被捕，後來該公司遭以非法蒐集資料為由罰款。

去年5月，美國諮詢公司「凱盛融英」（Capvision）則被中國指控為「境外情報機構幫兇」，其上海、北京、蘇州等地的辦公室被突襲檢查；10月，英國廣告傳播集團WPP也有高管涉嫌賄賂，在上海被拘留。

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