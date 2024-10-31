氧化鋁價格創新高 今年暴漲一倍 煉鋁業者受衝擊

氧化鋁的價格創下歷史新高，長達一年來的供應受擾情勢推高了這種製鋁原料的價格，並且衝擊煉鋁業者。

根據Fastmarkets的數據，在澳洲的氧化鋁交易價30日達到每噸709.59美元，超越在2018年創下的707.75美元紀錄高點。

氧化鋁價格今年來飆漲一倍，原因是從牙買加、澳洲到中國大陸的龐大供應鏈受到一連串干擾，這些國家是最大的氧化鋁和鋁金屬生產國。最新的阻礙來自幾內亞的出口在本月稍早中斷。

煉鋁業者正遭受較高成本的衝擊，如果鋁原料短缺的情況延續，可能會限縮產出，進而支撐鋁價漲勢。

顧問業者Horizon Insights分析師尹高（Gao Yin）表示：「現貨氧化鋁價格今年內沒有轉圜的跡象。」她說，在中國冶煉廠的氧化鋁庫存已經下滑，但「市場還沒考量產出減少是基本情節」。

在上海期貨交易所，氧化鋁期貨在周一（28日）攀抵每噸人民幣5,055元（710美元）的高峰，是去年6月這項合約上市交易以來最高價，不過價格稍後回跌，因交易所實施連串措施抑制該金屬飆漲。

包括CRU集團在內的分析師預期，較高的價格將刺激生產業者提高供應，將抑制價格。

在倫敦金屬交易所，鋁價今年來上漲10%至每噸2,616美元。