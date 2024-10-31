FT：美無人機製造商Skydio電池遭陸斷貨 急向台灣求援

美國最大無人機製造商Skydio遭到大陸官方制裁，無法取得電池在內的關鍵元件，正急尋台灣在內的亞洲替代供應商。

英國金融時報報導，Skydio已向拜登政府尋求協助，執行長Adam Bry上周會見美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell），也和白宮官員有過討論。美國官員對中國可能破壞美國供應鏈並向烏克蘭提供用於收集情報的無人機表示關切。Skydio也是烏克蘭軍方的供應商。

Bry發給客戶的信中寫道，「這是無人機產業的關鍵時刻，若說有什麼疑慮的話，此行動表明，中國政府會利用供應鏈作為武器，以遂行利己排他的利益。」

他直言，大陸意在消滅美國領先無人機公司，並加深全世界對大陸無人機供應商的依賴。

大陸官方10月11日對Skydio在內多家美國企業實施制裁，以報復華府批准向台灣出售攻擊無人機。Skydio最近也取得台灣消防署的訂單。

金融時報引述知情人士報導，中國當局曾造訪Skydio的供應商，包括日本TDK子公司東莞新能安科技公司，要求他們中斷合作關係。Skydio周三通知客戶，受制於大陸制裁，將配給供應無人機所附電池，預料要到明春才會有新的供應商。

金融時報報導，Skydio正洽商台灣在內的亞洲業者，美國官員也聯繫亞洲盟友，討論協助Skydio的辦法。Skydio也已就此接洽副總統蕭美琴。

Skydio表示，已向烏克蘭提供超過1000架無人機，用於情報收集和偵察。這些無人機也被用於記錄俄羅斯的戰爭罪行。

Skydio表示，最新型的X10是美國頭一款通過烏克蘭電戰測試的無人機，基輔當局已要求採購數千架此型無人機。

美國官員表示，他們希望Skydio這次危機能提高民間企業的危機意識，應考量供應鏈集中於大陸所帶來的危險。

近年來，北京對多家美國國防工業公司實施制裁，包括洛克希德馬丁、雷神、波音以及供應台灣攻擊型無人機的Anduril Industries。