微軟預測第2季雲端業務成長放緩 盤後股價走弱
微軟（Microsoft）預計第2季人工智慧（AI）支出增加，但雲端業務Azure成長將會放緩，顯示大幅投資AI跟不上其資料中心容量限制的步伐。
路透社報導，微軟股價盤後交易下跌3.6%，回吐了稍早的漲幅。微軟第1季營收和獲利超出華爾街預期。
臉書（Facebook）母公司Meta公布的季報也優於分析師預期，但警告AI相關基礎設施支出「顯著加速」之後，股價盤後交易下跌3.1%。
微軟投資關係副總裁艾弗森（Brett Iversen）重申，微軟要到本會計年度下半年才能解決AI產能限制問題。
分析平台Visible Alpha表示，微軟預計第2季Azure營收將成長31%至32%，低於分析師平均預期的32.25% 。Azure第1季（截至9月30日）營收成長33%，略高於預期。
第1季AI為Azure的成長貢獻12個百分點，而前1季AI貢獻11個百分點。
微軟已持續投入數以十億計美元興建其AI基礎設施，擴大其資料中心的覆蓋範圍。微軟表示，本季資本支出成長5.3%達200億美元，高於Visible Alpha預計的192.3億美元，上季資本支出為190億美元。
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