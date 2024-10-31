三星暗示獲Nvidia認證HBM大有進展 股價飆 SK海力士崩
三星電子的主管暗示旗下最先進AI記憶體晶片在贏得輝達（Nvidia）認證方面「大有進展」，消息帶動三星股價盤中大漲3.6%，競爭同業SK海力士則重挫4.5%。
曾是記憶體龍頭的三星電子因發展用於AI領域的高頻寬記憶體（HBM）步調落後，在這塊市場苦追SK海力士，以及市占較小的美光。
不過，三星電子現在預期第4季將向客戶銷售其最高利潤且最先進的HBM3E晶片。三星記憶體事業執行副總裁金在俊（Jaejune Kim）在31日的財報會議上表示，公司在取得一大客戶的認證程序方面取得「重大進展」。
消息傳出後，SK海力士股價應聲挫跌多達4.5%。
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