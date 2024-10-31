彭博：矽谷到南韓都找上門 全世界的AI未來全靠台灣

台灣無疑是當今推動人工智慧（AI）發展的最重要引擎，也因此成為AI發展速度和走向的決定因素。彭博新聞指出，不僅輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft Corp.）或OpenAI，就連矽谷到南韓的新創業者都找來台灣，因為台灣擁有在人才、成本和速度上無與倫比的製造優勢。

台積電（2330）是台灣當今AI成就的磐石。在對手英特爾（Intel）和三星電子面臨困境之際，台積電繼續擴大在晶片產業的領先地位，幾乎包辦全球所有最先進的半導體製造，輝達執行長黃仁勳的GPU AI加速器生產全靠台積電。

許多攸關全球AI發展的企業全在台灣，包括伺服器製造商廣達、台達電，以及在建立電腦散熱系統的先驅奇鋐科技（3017）。彭博認為，整體而言，台灣企業可望在2032年可達1.3兆美元的AI市場，發揮超乎比例的作用。

近年來，美國對中國大陸日益加劇的貿易制裁，迫使企業尋找替代生產地點，也將中國排除在許多供應鏈之外。不到兩年，大陸AI硬體產業便明顯被 邊緣化。彭博彙整的數據顯示，台灣伺服器和顯卡出貨2024年前九個月是大陸的兩倍以上，與往年形成鮮明對比。

如今，最大的雲端服務營運商——微軟、亞馬遜（Amazon.com）、Meta 和Alphabet 旗下的Google——都委託台灣組裝業者來充實他們的資料中心。據IDC估計，全球在AI系統和服務上的支出預料到2028年將翻倍至6,320億美元以上。

彭博引奇鋐為例，見證這一歷史性轉變。奇鋐由PC散熱起家，如今正在開發液冷系統，因應輝達發熱量更高的Blackwell世代AI晶片和系統。

彭博指出，台灣的一大優勢，就是像奇鋐這樣以服務為導向的策略，讓亞馬遜、輝達和蘋果（Apple Inc.）這樣的合作夥伴持續回流。

此外，台灣業者也展現隨著需求的變化而調整的能力。鴻海和廣達這兩家以組裝iPhone和MacBook著稱的公司，如今重點放在爭取AI伺服器訂單。奇鋐、台達電和廣達每年將營運費用的一半以上投入研發。他們也響應分散布局的期待，奇鋐最近就在越南設立新廠，預計一兩年內投資總額將達到4.5億美元。

隨著AI需求的激增，這些挑戰正在加速。輝達正加快產品推出的步調，如今將數十個新款Blackwell晶片整合為單一的GB200 NVL72 機架，這有助於訓練新一代更強大的AI模型。NVL72每台可能超過300萬美元，迫使台達電和奇鋐等公司在電力分配和冷卻的新功能上繼續創新。

矽谷新創晶片公司 SambaNova Systems 創辦人暨執行長梁欽（Rodrigo Liang）說：「全世界正處於AI成為焦點的時期，會有很多公司繼續來台灣尋找這些技術。」