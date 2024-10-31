快訊

MLB／柯爾沒補位價太沉重 被道奇攻5分大局追平

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：這原因起火

康芮北市影響最劇時間曝 平地風可達11級3區平地雨驚人

Meta預期明年加速AI支出 示警AR部門虧損擴大、盤後挫跌3%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Meta執行長祖克柏9月25日在活動上，介紹公司在人工智慧（AI）領域的產品開發成果。 路透
Meta執行長祖克柏9月25日在活動上，介紹公司在人工智慧（AI）領域的產品開發成果。 路透

臉書母公司Meta Platforms周三（30日）示警，旗下專注於人工智慧（AI）與擴增實境（AR）的部門今年的虧損將繼續「顯著」擴大；公司的核心事業廣告部門為了要支應這兩大領域的花費，壓力增加。

然而，彭博資訊指出，Meta的廣告部門儘管最近進行了導入AI的改善，目前並還沒有開創出華爾街所預期的那種動能。對於本季財測，Meta周三說，營收將介於450億至480億美元，分析師的預期則是460億美元。Meta股價在周三盤後下跌約3%。

Meta上季（7～9月）營收406億美元，年增19%，略高於華爾街分析師預期平均值403億美元。執行長祖克柏將營收成長歸功於公司的AI投資。他在財報新聞稿中表示，「我們有個表現很好的一季，這是由所我們跨各事業部門、跨各個應用程式平台的AI進展所驅動」。

祖克柏一直努力要把Meta這家社群媒體公司再造為AI創新者，投資人對Meta的成長潛能因而改變了原先的預期，Meta今年股價截至周三收盤，已經大漲超過67%，成為標普500表現最好的成分股之一。

Meta旗下負責這些未來新奇專案的部門Reality Labs，上季營業虧損44億美元。Meta解釋賠了更多錢的原因是「持續致力產品開發與投資」。

Meta雖將今年預估的總支出區間縮小至960億～980億美元，亦即將高端值下修了10億美元。但在新聞稿中重申，公司今年花在基礎建議和其他AI相關支出仍會繼續增加，「我們預期未來一年，基建的開支成長將會顯著加速」。

Meta長期的AI投資，距離能創造出顯著營收貢獻還有數年之遙，但以AI先進能力來增進廣告向目標受眾的更準確投放，和推薦用戶愛看的內容增加粘著度，則是有望立即挹注營收。Meta的演算法，現已導入AI進行這些優化。

Meta的關鍵AI產品包括執行聊天機器人的多個大型語言模型（LLM），內建於旗下各社群應用程式（app）的AI助理，以及運用AI的智慧眼鏡。接下來還有更具雄心的目標。祖克柏的願景是，未來用戶能在元宇宙的數位世界裡工作與娛樂。

最近Meta發表了首款AR眼鏡「Orion」，祖克柏寄望Orion有朝一日可以成為智慧手機的對手。

廣告 社群媒體 祖克柏

延伸閱讀

Meta 傳開發AI搜尋引擎

Meta測試「臉部辨識技術」 防範假冒名人詐騙

拿伙食津貼買痘痘貼和居家用品？Meta員工慘遭開除

聯想「豪華朋友圈」 聚光

相關新聞

毛利率比台積電還好！Garmin創15年來最大單日漲幅至歷史新高 二度調高財測

Garmin公司周四股價飆漲23.3%，創下2009年以來最大單日漲幅，收在歷史新高204.92美元，這家GPS功能的智...

等待更多大型科技股財報 美股收跌、那指盤中創新高

美股收下跌，投資人消化了大量的財報，並期待更多大型科技公司的業績。

害怕錯過效應 金價再創新高 衝上2,789美元

世界黃金協會（WGC）表示，西方投資人大舉進場下，上季全球黃金需求創歷來第3季之最，消費額並首次突破1,000億美元。國...

美Q3 GDP稍低於預期但穩健擴張 通膨消退+薪資成長推動消費

儘管面對全球逆風和總統選前的不確定性，美國第3季經濟成長仍維持穩健步伐，通膨消退和薪資成長強勁，推動了消費者支出。

Meta預期明年加速AI支出 示警AR部門虧損擴大、盤後挫跌3%

臉書母公司Meta Platforms周三（30日）示警，旗下專注於人工智慧（AI）與擴增實境（AR）的部門今年的虧損將...

窮得只剩日幣…日股看好、日圓卻陷「0.21保衛戰」 專家分析未來展望

日幣（圓）匯率又跌至新低，不少投資人持續換匯，甚至笑稱「窮得只剩下日幣」。但就不怕愈換愈低，逢低加碼「接刀子」嗎？不少專家和旅日達人示警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。