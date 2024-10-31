Meta預期明年加速AI支出 示警AR部門虧損擴大、盤後挫跌3%

臉書母公司Meta Platforms周三（30日）示警，旗下專注於人工智慧（AI）與擴增實境（AR）的部門今年的虧損將繼續「顯著」擴大；公司的核心事業廣告部門為了要支應這兩大領域的花費，壓力增加。

然而，彭博資訊指出，Meta的廣告部門儘管最近進行了導入AI的改善，目前並還沒有開創出華爾街所預期的那種動能。對於本季財測，Meta周三說，營收將介於450億至480億美元，分析師的預期則是460億美元。Meta股價在周三盤後下跌約3%。

Meta上季（7～9月）營收406億美元，年增19%，略高於華爾街分析師預期平均值403億美元。執行長祖克柏將營收成長歸功於公司的AI投資。他在財報新聞稿中表示，「我們有個表現很好的一季，這是由所我們跨各事業部門、跨各個應用程式平台的AI進展所驅動」。

祖克柏一直努力要把Meta這家社群媒體公司再造為AI創新者，投資人對Meta的成長潛能因而改變了原先的預期，Meta今年股價截至周三收盤，已經大漲超過67%，成為標普500表現最好的成分股之一。

Meta旗下負責這些未來新奇專案的部門Reality Labs，上季營業虧損44億美元。Meta解釋賠了更多錢的原因是「持續致力產品開發與投資」。

Meta雖將今年預估的總支出區間縮小至960億～980億美元，亦即將高端值下修了10億美元。但在新聞稿中重申，公司今年花在基礎建議和其他AI相關支出仍會繼續增加，「我們預期未來一年，基建的開支成長將會顯著加速」。

Meta長期的AI投資，距離能創造出顯著營收貢獻還有數年之遙，但以AI先進能力來增進廣告向目標受眾的更準確投放，和推薦用戶愛看的內容增加粘著度，則是有望立即挹注營收。Meta的演算法，現已導入AI進行這些優化。

Meta的關鍵AI產品包括執行聊天機器人的多個大型語言模型（LLM），內建於旗下各社群應用程式（app）的AI助理，以及運用AI的智慧眼鏡。接下來還有更具雄心的目標。祖克柏的願景是，未來用戶能在元宇宙的數位世界裡工作與娛樂。

最近Meta發表了首款AR眼鏡「Orion」，祖克柏寄望Orion有朝一日可以成為智慧手機的對手。