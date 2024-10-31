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Garmin創15年來最大單日漲幅至歷史新高 二度調高財測

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Garmin今年毛利率比台積電還好。路透
Garmin今年毛利率比台積電還好。路透

Garmin公司周四股價飆漲23.3%，創下2009年以來最大單日漲幅，收在歷史新高204.92美元，這家GPS功能的智慧腕表製造商單季業績再度超出預期，今年也二度上修2024年業績展望。

Garmin股價今年來上漲60%，近一年翻漲一倍。

Garmin開盤前公布財報，並以前三季表現強勁、年終購物季可望維持動能為由，調高全年展望。

Garmin如今預估今年營收將達到612億美元，高於先前預測的595億美元，調整後全年每股收益預計將達到6.85美元，比原先目標增加了85美分。

全年毛利率料為58.5%，優於公司和分析師原估的57%。

截至9月28日的公司年度第3季，Garmin營收成長24%至159億美元，超過FactSet調查分析師原估的144億美元。

Garmin各類產品全面成長。可穿戴健身產品銷售額成長31%。戶外產品銷售額因冒險系列手表需求增加而成長21%。

海事部門的銷售額成長22%，主要受收購製造船舶和汽車音響組件的JL Audio公司所推動。汽車OEM部門（服務汽車製造商）的營收增長53%。

Garmin 利潤也成長，上季獲利3.991億美元，每股2.07美元，優於去年同期的2.572億美元或每股1.34美元。

調整後每股獲利為1.99美元，超過分析師原估的1.45美元。

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