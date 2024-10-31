微軟預告本季雲端成長減緩、支出增加 盤後股價重挫4%

微軟（Microsoft）的雲端運算與Office軟體業務帶動上季營收成長高於預期，但表示預期本季雲端事業Azure成長將減緩、利潤將萎縮且資本支出增加，消息拖累微軟股價在盤後一度重挫逾4%。

微軟周三（30日）表示，預估本季Azure成長31%至32%，不如分析師平均預估的32.25%；上季Azure營收經匯率波動調整後成長34%，較前一季的35%增長幅度略微減速，但略高於先前的預估。

除了Azure雲端事業成長減緩外，財務長胡德（Amy Hood）表示商用雲端利潤將萎縮，並重申隨著公司擴大AI服務，資本支出將增加。

微軟股價在周三盤後起初上漲至每股444.95美元，反映上季營收強勁且獲利成長，但隨後的消息導致股價一度重挫逾4%，跌幅收後收斂至3.6%，報每股416.87美元。

在上季，AI占Azure成長的12個百分點，較再前一季的11個百分點提升。微軟投資者關係副總裁艾弗森表示：「我們持續見到比我們當前量能更多的需求。AI機會感覺仍在相當早期。」

艾弗森表示，微軟預期在下半會計年度（明年1-6月）大幅增加AI量能，他並補充說，擴張能否解決當前的量能侷限，取決於需求的成長。

回顧上季（截至9月底止的會計年度第1季），整體營收成長16%至656億美元，高於分析師預期的645億美元；每股盈餘攀升至3.3美元，高於分析師平均預估的3.10美元。

微軟因為與聊天機器人ChatGPT的開發商 OpenAI獨家結盟，被視為是大型科技股AI競賽的領導者。微軟的Azure客戶可使用OpenAI的最新模型，像是o1模型，能夠回答具有挑戰性的數學、科學和程式撰寫問題。此外，微軟很早就將OpenAI的技術融入其產品組合中，例如Bing與Excel、PowerPoint等企業應用程序，但這項努力並沒有達到預期。

微軟的競爭同業Google已受惠於AI成長，周二公布AI帶動雲端業務成長35%，激勵股價周三大漲2.8%。

微軟巨額投資AI成長已引發一些投資人擔憂，該公司是今年來五大科技巨擘中股價表現最差的，今年來僅上漲15%，不如Meta的68%和亞馬遜的28%。

微軟已挹注數十億美元興建AI基礎設施並擴大資料中心來緩解運算能力受限的情況，相關限制阻礙了微軟滿足激增的雲端運算需求。

微軟表示，預期本季資本支出增加5.3%至200億美元，高於前一季的190億美元與Visible Alpha估計的192.3億美元。根據Visible Alpha，微軟在今年7月展開的本會計年度支出將達800億美元，較上一年度增加超過300億美元。

除雲端事業外，微軟公布其生產力業務營收283億美元，該業務包含Office軟體應用程式套裝產品、365 Copilot與其AI和語言技術服務；微軟的個人電腦事業營收成長17%至132億美元，該業務包含Windows作業系統、Surface產品和Xbox主機等遊戲產品。