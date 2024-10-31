美國市場 / 晶片股拖累大盤 盤後微軟Meta展望不佳再跌

晶片股周四重挫，拖累美股走低。企業財報表現有好有壞，那斯達克綜合指數從周二創下的紀錄高點回落。盤後Meta 和微軟公布財報後雙雙下跌。

超微（AMD）和Qorvo 分別大跌10.6%和27.3%，因財測令人失望；高通在內其他半導體類股也紛紛下跌。AI伺服器製造商美超微電腦（Super Micro Computer）重挫33%，會計師事務所安永（EY）退出對公司查核簽證，認為該公司的治理和透明度有疑慮。

影響所及，費城半導體指數大跌3.4%。輝達（NVIDIA）和台積電ADR各跌1.4%和1.3%。

那斯達克綜合指數下跌104.82點，跌幅0.6%，報18,607.93點；道瓊工業指數跌91.51點，跌幅0.2%，收在42,141.54點；標普500指數跌19.25點，跌幅0.3%，報5,813.67點。

規模達3,000億美元、追蹤那斯達克100指數的交易所交易基金QQQ 盤後擴大跌幅，Meta盤後下跌，儘管業績表現優於預期，但支出展望未令投資人滿意。微軟盤後下跌逾4%，該公司表示雲端事業營收成長將放緩，利潤會下滑，且支出將增加。

原油在連跌兩日後反彈，中東局勢重回市場焦點，西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.1%，接近每桶69美元。布蘭特原油期貨上漲2%，收於每桶72美元上方。受美國大選前避險需求推動，金價現貨上漲0.4%，收在歷史新高每英兩2,785.71美元。

美國10年期公債殖利率小幅降至4.264%。美元指數跌0.3%至103.994。日圓兌美元貶變動不大報153.42，本月重挫6.7%，創下2016年末以來最差單月表現，市場普遍預計日本央行將維持利率不變。

Alphabet上漲2.8%，這家Google 母公司公布強勁的業績，受雲端事業提振。Reddit和Snap股價也大幅上漲，這兩家社交媒體公司公布的營收優於預期。

Wedbush 證券股票交易董事總經理Michael James說：「Qorvo、AMD和SMCI這三家公司的波動相當大，引起了一些人的焦慮，也讓昨晚Google的輝煌業績失去了一些光彩」。

GPS表製造商Garmin大漲23.3%至歷史新高收盤價，因初估每股獲利遠高於分析師所料。

禮來(Eli Lilly)廣受歡迎的糖尿病和減肥藥物銷售額低於預期，股價大跌6.3%。Chipotle Mexican Grill上季銷售不如預期，股價下跌0.6%。

經濟數據方面，美國商務部公布第3季國內生產毛額（GDP）預估值顯示，美國國內生產總值對上季年率成長 2.8%，略低於經濟學家預測的 3.0%。美國10 月民間就業增長 23.3 萬個，高於預期。

台積電ADR跌1.3%收在194.48美元。台灣企業在美掛牌ADR當日表現如下：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 156.90 -3.64 157.00 -0.06

中華電 CHT 121.10 -0.24 122.00 -0.73

台積電 TSM 1,245.49 -1.25 1,030.00 20.92

聯電 UMC 44.77 -5.67 48.15 -7.03

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據