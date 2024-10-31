安永辭去審計職務 美超微早盤股價下挫逾30%

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

根據最新披露的文件，安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）已辭去人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super MicroComputer Inc.）的審計職務，美超微今天早盤股價一度崩跌逾30%。

根據雅虎財經（Yahoo Finance），安永在辭職信中表示：「我們辭職是因為最近獲悉的資訊，導致我們無法再信任管理階層和審計委員會的陳述，且不願與管理階層準備的財務報表有任何關聯。」

信件接著寫道，安永「已無法依據相關法規或專業義務提供審計服務」。

安永受聘為美超微今年6月30日結束的財年進行審計，但於工作期間辭職。

會計師 財務 辭職

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