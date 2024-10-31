會計師辭任 美超微股價崩跌

美超微（Super Micro Computer）30日在美股早盤暴跌24%，因盤前傳出其會計師事務所安永（EY）向該公司辭職，表示對該公司的治理和透明度有疑慮。

華爾街日報一個月前報導，美超微正在接受美國司法部調查，一位前員工指控公司違反會計規則。

美超微表示，已開始尋找新的會計師事務所。

紐約三大指數30日早盤在平盤之上狹幅波動，但費半指數大跌逾2%，台積電ADR跌逾1%，輝達（NVIDIA）也跌約1%。29日盤後公布上季財報的超微（AMD），早盤暴跌9%，但Google母公司字母則漲逾6%。