美上季GDP成長2.8%
儘管面對全球逆風和總統大選前的不確定性，美國第3季經濟成長仍維持穩健步伐，通膨消退和薪資成長強勁，推動了消費者支出。另一方面，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國10月民間企業招聘速度創下一年來最快，顯示企業對員工的需求意外強勁。
商務部30日公布，經通膨調整後的美國第3季國內生產毛額（GDP）季比年增率初估為2.8%，稍低於彭博訪調經濟學家預期的2.9%，也不如第2季的3%；但占比最重的消費者支出增長3.7%，增幅達2023年初來最大。
這份報告顯示出，在美國聯準會（Fed）開始鬆綁數十年最緊縮的貨幣政策之際，這個全球最大經濟體的內需維持著穩健動能。這也是11月5日總統大選前的最後一份GDP數據。
這份數據應該會使Fed未來幾季繼續維持降息路線，包括在下周將舉行的會議。此外，雖然這份數據所展現的強健經濟動能，可能會有助於副總統賀錦麗贏過對手前總統川普的機率，但近年來GDP成長持續分配不均，所得流向資方的比率一直維持在高於歷史水準。
同日ADP研究所公布的報告顯示，美國企業10月增聘人數為23.3萬人，遠超過9月的14.3萬人和經濟學家預期。
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