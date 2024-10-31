美上季GDP成長2.8%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

儘管面對全球逆風和總統大選前的不確定性，美國第3季經濟成長仍維持穩健步伐，通膨消退和薪資成長強勁，推動了消費者支出。另一方面，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國10月民間企業招聘速度創下一年來最快，顯示企業對員工的需求意外強勁。

商務部30日公布，經通膨調整後的美國第3季國內生產毛額（GDP）季比年增率初估為2.8%，稍低於彭博訪調經濟學家預期的2.9%，也不如第2季的3%；但占比最重的消費者支出增長3.7%，增幅達2023年初來最大。

這份報告顯示出，在美國聯準會（Fed）開始鬆綁數十年最緊縮的貨幣政策之際，這個全球最大經濟體的內需維持著穩健動能。這也是11月5日總統大選前的最後一份GDP數據。

這份數據應該會使Fed未來幾季繼續維持降息路線，包括在下周將舉行的會議。此外，雖然這份數據所展現的強健經濟動能，可能會有助於副總統賀錦麗贏過對手前總統川普的機率，但近年來GDP成長持續分配不均，所得流向資方的比率一直維持在高於歷史水準。

同日ADP研究所公布的報告顯示，美國企業10月增聘人數為23.3萬人，遠超過9月的14.3萬人和經濟學家預期。

GDP 美國聯準會 通膨

延伸閱讀

美對台戰略模糊 學者：共軍有對台灰區施壓空間

美選2黨攻擊升級 賀錦麗、川普陣營互嗆「垃圾」恐影響搖擺州

若賀錦麗勝選 馬振坤：中共對台「灰區行動」持續緊縮

民主黨挫折 策士：賀錦麗經濟願景未穿透人心

相關新聞

美超微早盤暴跌24％ 因會計師事務所辭任稱「對透明度有疑慮」

美超微（Super Micro Computer）30日在美股早盤暴跌24%，因盤前傳出其會計師事務所安永（EY）向該公...

美Q3 GDP稍低於預期但穩健擴張 通膨消退+薪資成長推動消費

儘管面對全球逆風和總統選前的不確定性，美國第3季經濟成長仍維持穩健步伐，通膨消退和薪資成長強勁，推動了消費者支出。

害怕錯過效應 金價再創新高 衝上2,789美元

世界黃金協會（WGC）表示，西方投資人大舉進場下，上季全球黃金需求創歷來第3季之最，消費額並首次突破1,000億美元。國...

美國大選倒數5天／最新民調 賀錦麗44%贏川普的43%

距離美國總統大選投票日倒數七天，路透／易普索最新民調指出，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗以44%支持度，微幅領先前總統川...

歐盟對陸電動車加稅拍板 雙方明進行新一輪談判

歐盟委員會作出終裁，決定對中國大陸電動汽車加徵為期五年最高達45.3%的反補貼關稅。歐盟的終裁顯示，中國機電商會代表12...

美上季GDP成長2.8%

儘管面對全球逆風和總統大選前的不確定性，美國第3季經濟成長仍維持穩健步伐，通膨消退和薪資成長強勁，推動了消費者支出。另一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。