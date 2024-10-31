害怕錯過效應 金價再創新高 衝上2,789美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
WGC表示，西方投資人大舉進場下，上季全球黃金需求創歷來同期之最，消費額突破1,000億美元。國際金價30日再寫新高。路透
WGC表示，西方投資人大舉進場下，上季全球黃金需求創歷來同期之最，消費額突破1,000億美元。國際金價30日再寫新高。路透

世界黃金協會（WGC）表示，西方投資人大舉進場下，上季全球黃金需求創歷來第3季之最，消費額並首次突破1,000億美元。國際金價也在30日再寫空前新高。

現貨金價30日一度衝破每英兩2,789.86美元，再次刷新歷史紀錄。今年來金價只在1月和6月微幅回檔，其餘每個月均走高。WGC首席市場策略師瑞德說：「修正幅度很淺、又為時短暫，是FOMO（害怕錯過）買盤的強烈跡象。」

黃金現貨走勢
黃金現貨走勢

WGC在30日發布的統計報告中指出，受惠於西方投資轉強，有助抵銷亞洲衰退買氣，上季包括店頭交易（OTC）的黃金需求，揚升5%至1,313噸，為史上同季新高。

該協會估計，上季OTC需求為136.5噸，增幅達97%。OTC是來自法人、高淨值投資人、家族辦公室的投資，他們不經過交易所，而是直接買賣黃金或由透過商家進行。

實體黃金支持的ETF，也流入95噸黃金，為2022年第1季來首次轉正。另外，國際央行買氣放緩，但仍持續敲進黃金，大買家包括波蘭、匈牙利、印度等國的央行。

金價迭創新高，今年來大漲逾30%，有望創1979年來的最大年度漲幅，主要是央行買氣強健、富裕投資人需求提高、聯準會（Fed）反手降息。

WGC的瑞德指出，不透明的OTC市場買盤，也成為推升金價的重要助力。今年的需求從以新興市場OTC買盤為主，轉向西方OTC買氣後來居上。

根據WGC說法，降息周期開跑，且地緣政治出現不確定性，尤其是選情緊繃的美國總統大選將在下周登場，替投資人持有避險資產再添理由，黃金配置將持續增加。瑞德也說，展望未來，美國債務規模不斷膨脹等財政憂慮，可能會是黃金需求更明顯的推手。

然而，破紀錄的金價傷害金飾需求，上季黃金珠寶消費下滑12%。WGC同時估計，金價創高，將損及印度年末旺季買氣，印度今年黃金需求可能會跌至四年低點，降至700~750噸。

OTC 金價

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