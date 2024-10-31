馬斯克：川普當選 股市會「暫時」混亂

距離美國總統大選投票日剩一周，川普屬意負責政府效率的沙皇馬斯克承諾，川普新政府將大砍聯邦預算、撙節開支，他也預期屆時會出現經濟混亂、股市崩盤和金融「艱困期」，不過那些只會是「暫時」現象。

馬斯克29日與支持者進行「電話市民會議」時說：「我們必須減少開支，量入為出。這必然涉及一些暫時性的困難，但能確保長期繁榮」。

在X平台上，川普支持者說，「如果川普成功實施大規模遣反（無證移民），再加上馬斯克推動減支，開除冗員並縮減赤字，經濟一開始會出現嚴重過度反應…市場將暴跌」。馬斯克回覆：「聽起來差不多是這樣。」

馬斯克說，聯邦債務飆升的危機，使得大幅減支有其必要。但他沒提川普的減稅主張。根據無黨派的聯邦預算問責委員會，川普提議的減稅會推升美國債務，大約是對手賀錦麗的兩倍。馬斯克關注減支，沒在管政府歲入減少。

馬斯克還說，要降低通膨，所以要減支。美國目前的通膨率已降至2.4%，而華爾街經濟學家警告，川普減稅、課關稅，比起賀錦麗更會推高通膨。

金融專欄作家艾倫茲很不以為然。他指出，政治人物和競選團承諾緊縮政策、削減預算，讓經濟受苦、股市低迷，通常是陷入絕望時刻，需要非常措施。沒有家庭醫生會在病人身體健康未罹癌時，讓他接受高劑量化療。