馬斯克：川普當選 股市會「暫時」混亂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克說，若川普新政府大幅削減聯邦預算、撙節開支，會出現經濟混亂、股市崩盤和金融「艱困期」的「暫時」現象。美聯社
馬斯克說，若川普新政府大幅削減聯邦預算、撙節開支，會出現經濟混亂、股市崩盤和金融「艱困期」的「暫時」現象。美聯社

距離美國總統大選投票日剩一周，川普屬意負責政府效率的沙皇馬斯克承諾，川普新政府將大砍聯邦預算、撙節開支，他也預期屆時會出現經濟混亂、股市崩盤和金融「艱困期」，不過那些只會是「暫時」現象。

馬斯克29日與支持者進行「電話市民會議」時說：「我們必須減少開支，量入為出。這必然涉及一些暫時性的困難，但能確保長期繁榮」。

在X平台上，川普支持者說，「如果川普成功實施大規模遣反（無證移民），再加上馬斯克推動減支，開除冗員並縮減赤字，經濟一開始會出現嚴重過度反應…市場將暴跌」。馬斯克回覆：「聽起來差不多是這樣。」

馬斯克說，聯邦債務飆升的危機，使得大幅減支有其必要。但他沒提川普的減稅主張。根據無黨派的聯邦預算問責委員會，川普提議的減稅會推升美國債務，大約是對手賀錦麗的兩倍。馬斯克關注減支，沒在管政府歲入減少。

馬斯克還說，要降低通膨，所以要減支。美國目前的通膨率已降至2.4%，而華爾街經濟學家警告，川普減稅、課關稅，比起賀錦麗更會推高通膨。

金融專欄作家艾倫茲很不以為然。他指出，政治人物和競選團承諾緊縮政策、削減預算，讓經濟受苦、股市低迷，通常是陷入絕望時刻，需要非常措施。沒有家庭醫生會在病人身體健康未罹癌時，讓他接受高劑量化療。

川普 馬斯克

延伸閱讀

美選2黨攻擊升級 賀錦麗、川普陣營互嗆「垃圾」恐影響搖擺州

如果川普勝選 學者：台積電恐有地緣政治壓力

民主黨挫折 策士：賀錦麗經濟願景未穿透人心

勝選希望濃 川普媒體公司市值逼近馬斯克的X

相關新聞

等待更多大型科技股財報 美股收跌、那指盤中創新高

美股收下跌，投資人消化了大量的財報，並期待更多大型科技公司的業績。

害怕錯過效應 金價再創新高 衝上2,789美元

世界黃金協會（WGC）表示，西方投資人大舉進場下，上季全球黃金需求創歷來第3季之最，消費額並首次突破1,000億美元。國...

美Q3 GDP稍低於預期但穩健擴張 通膨消退+薪資成長推動消費

儘管面對全球逆風和總統選前的不確定性，美國第3季經濟成長仍維持穩健步伐，通膨消退和薪資成長強勁，推動了消費者支出。

歐元區經濟成長意外報喜 12月降息兩碼機率大減

歐元區上季經濟成長超乎預期，德國更意外逃過衰退，預料歐洲央行（ECB）12月降息兩碼的機率大減。但歐中貿易緊張加劇、川普...

美國大選倒數5天／最新民調 賀錦麗44%贏川普的43%

距離美國總統大選投票日倒數七天，路透／易普索最新民調指出，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗以44%支持度，微幅領先前總統川...

英加稅520億美元拚基建

英國財政大臣里夫斯30日公布上任以來首份預算案，表示一年將增稅400億英鎊（520億美元），以支應投資基礎建設之需，盼能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。