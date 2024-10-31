歐盟對陸電動車加稅拍板 雙方明進行新一輪談判

歐盟委員會作出終裁，決定對中國大陸電動汽車加徵為期五年最高達45.3%的反補貼關稅。歐盟的終裁顯示，中國機電商會代表12家公司向歐委會提交了「價格承諾」方案，但目前暫未達成共識，雙方同意在本周五進行新一輪談判。

對此，大陸商務部新聞發言人昨（30）日表示，中方對歐盟裁決結果不認同、不接受，已在世貿組織（WTO）爭端解決機制下提出訴訟。

歐盟對陸電動車反補貼作出終裁

歐盟確認在現行10％關稅基礎上，對上汽集團的電動車再加徵35.3%的關稅。比亞迪與吉利分別加徵17%和18.8%的額外關稅。此前與歐盟達成協議的特斯拉稅率為7.8%。其他被認為積極配合歐盟反補貼調查的車企，要額外支付20.7%關稅，而被視為不合作的就要支付最高35.3%。

有關裁決在昨日寫入歐盟法律，並在今（31）日正式生效。

歐盟委員會已與中方進行了八輪技術談判，以尋找關稅替代方案，並表示在徵收關稅後談判可以繼續進行。路透報導稱，雙方正在協商最低承諾價格方案，並同意在本周五舉行另一輪談判，儘管歐盟委員會表示「仍存在巨大差距」。

報導稱，關稅將對消費者價格產生何種影響還有待觀察，有些生產者或許能夠部分吸收增加的成本。中國大陸乘聯會的數據顯示，2024 年前9個月，大陸對歐盟的電動車出口年減7%，但在關稅實施前的8月和9月，出口量激增了三分之一以上。

歐盟作出終裁前，大陸商務部部長王文濤25日應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視訊會談。王文濤當時指出，中歐各界對妥善處理該案都有強烈的呼聲和很高期待。今年9月20日以來，中歐雙方就價格承諾方案進行密集磋商，一些方面取得積極進展，但在事關中歐業界核心關切的問題上仍存重大分歧。