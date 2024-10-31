美國大選倒數5天／最新民調 賀錦麗44%贏川普的43%

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
路透最新民調指出，美國副總統賀錦麗（右）以44%支持度微幅領先前總統川普（左）的43%。 （美聯社）
路透最新民調指出，美國副總統賀錦麗（右）以44%支持度微幅領先前總統川普（左）的43%。 （美聯社）

距離美國總統大選投票日倒數七天，路透／易普索最新民調指出，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗以44%支持度，微幅領先前總統川普的43%，領先幅度縮水到個位數百分點，凸顯選情極度膠著，而且川普在許多選民最關切的個別議題上，諸如經濟與移民政策上，都穩定領先賀錦麗。路透並指出，賀錦麗如此微弱的優勢若維持到投票日，恐怕難以勝選。

路透29日報導，在這項調查中，賀錦麗自7月參選後一路領先川普，但從9月開始領先幅度「穩定下降」。上次於10月16日至21日間進行的民調顯示，賀錦麗僅領先川普2個百分點。而在關鍵搖擺州的民調上，賀錦麗與川普也一直不相上下。

川普在經濟、失業率與工作的主題始終維持優勢，在這項最新民調中更以47%大幅領先賀錦麗的37%；其中26%受訪選民認為工作和經濟是現在最急迫的問題，相較於24%認為是政治極端主義，與18%認為在於移民。

路透指出，川普政策上的最大優勢可能是移民問題，他提出包括大規模遣送非法移民。在最新的民調中，約48%的選民認為川普的移民對策最好，高於賀錦麗的33%。

反觀賀錦麗在政治極端主義上的優勢一直縮水，目前以40%領先川普的38%。在上一份10月16日至21日民調中，賀錦麗在這個主題上大幅領先7個百分點。

路透報導，賀錦麗即使維持這樣微弱的優勢到投票日11月5日，可能也不足以贏得選舉。

這項為期三天的民調於當地時間27日完成，訪調全美1,150名成年人，當中包含975名登記選民，誤差範圍落在正負3個百分點。

中央社報導，幾乎所有民調都顯示，經濟與通膨是美國選民最關切的議題，拜登政府繳出亮麗的經濟成長，且股市屢創新高，但市井小民仍感受不到生活大幅改善。

根據華爾街日報的統計，川普執政四年期間，通膨上揚7.8%，拜登當家至今通膨卻急升20%，這絕對是賀錦麗的致命傷。

川普 民調 賀錦麗

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