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英加稅520億美元拚基建

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

英國財政大臣里夫斯30日公布上任以來首份預算案，表示一年將增稅400億英鎊（520億美元），以支應投資基礎建設之需，盼能加快經濟成長腳步，並指責前任保守黨政府掌權14年，留下的公共服務殘破不堪。

里夫斯表示，前任政府留下220億英鎊的財政缺口，「任何在位財相都必須面對這個現實」。她說：「任何負責任的財政大臣，都必須採取行動。這正是為什麼，我將重拾公共財政穩定，並重建我國的公共服務。」

英國智庫財政研究所估計，增稅400億英鎊相當於1.25%的經濟產值，在英國近代史上僅1993年保守黨政府預算案提的增稅規模超越此數，當年英國遭遇經濟衰退和貨幣危機，政府為強化財政而增稅。

里夫斯也表示，英國今、明兩年經濟成長率將高於預期。她引用預算責任辦公室（OBR）的數據說，英國2024年成長率預測從原估的0.8%上修至1.1%。此外，2025年成長率可達2.0%，高於3月OBR預測的1.9%。2026年和2027年成長率則分別估為1.8%和1.5%，相較於原先預測的2.0%和1.8%。

債券策略師表示，對曾擔任英格蘭銀行經濟學家的里夫斯有信心，認為她會比前首相特拉斯更謹慎。

成長率 經濟衰退 英國

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