歐元區經濟成長意外報喜 12月降息兩碼機率大減

歐元區上季經濟成長超乎預期，德國更意外逃過衰退，預料歐洲央行（ECB）12月降息兩碼的機率大減。但歐中貿易緊張加劇、川普當選可能開徵新關稅的憂慮下，仍讓歐元區前景黯淡。

歐盟統計局30日公布，歐元區上季國內生產毛額（GDP）初估季增0.4%，優於預期的0.2%。

和去年同期相比，第3季GDP年增0.9%，高於第2季的年增0.6%。但全年GDP成長仍維持在1%、或略低於1%，遜於經濟學家估計的潛在成長率，即沒有衝擊或刺激方案時的自然擴張率。

歐元區GDP成長率

最大驚喜是德國，上季經濟成長0.2%；該國龐大的工業部門陷入困境，先前許多官員預測會步入衰退。另外，法國和西班牙表現也意外強健。

歐元區數據佳，可能會支持維持漸進寬鬆、降息1碼。數據出爐後，交易員估計，歐洲央行12月會議降息2碼的機率，從本月稍早預測的50%降至25%。

彭博經濟學家指出，歐元區第3季經濟強力擴張，應該會減弱12月降息2碼的預期，但第4季成長可能放緩，展望下行風險提高，通膨放緩也持續進展，歐洲央行今年可望再降息1碼。

然而，歐元區表現依舊落後美國，美國第3季GDP擴張2.8%，而且大西洋兩岸的成長差距，還可能擴大。

美國總統候選人川普揚言，要對所有進口商品開徵10%關稅，並對大陸商品加徵60%關稅。川普29日說，倘若勝選，歐洲將付出「重大代價」。

美國貿易敵意加劇之際，歐盟與中國大陸的緊張關係也升溫，歐盟30日起對陸製電動車開徵最高45.3%關稅。

歐元區工業頻遭打擊，使得此區過去兩年的經濟成長，一直徘徊在零附近。

俄烏戰爭導致能源成本高漲，拉低利潤，加上汽車消費模式改變，以及大陸經濟疲軟，削弱傳統客戶需求。

上述因素打壓德國，多數官員警告，德國看不到有意義的反彈，2025年成長仍將低於潛能。

不只如此，不少歐元區政府近年來花費過多，必須縮減開支，可能讓此區成長再受打擊。