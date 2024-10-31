通用：陸車市陷「逐底之爭」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

通用汽車（GM）執行長巴拉29日在舊金山談到中國電動車市場概況，她表示單靠殺價競爭絕非長久之計，且車輛數據也牽涉國家安全，使得情況更加複雜。

中國曾是通用汽車最大零售市場，不過交付量不斷下滑，2017年至2023年從404萬輛砍半到210萬輛。執行長巴拉7月時曾在公司財報電話會議中表示，「那裡的虧損不可能無止盡地持續下去」。

巴拉形容在中國的競爭為一場「逐底之爭」，也會破壞產品的剩餘價值。她29日出席舊金山年度新創盛會TechCrunch Disrupt，談到未來汽車科技和中國市場情況時，再次強調中國市場的逐底競爭，並表示「我們在中國的業務正面臨改變」。

以第3季來看，通用汽車在中國的合資企業虧損1.37億美元，去年同期還獲利1.92億美元。巴拉說，中國市場的競爭仍在持續，「價格愈壓愈低」，所以必須思考可持續的商業模式，「因為現在的情況是無法持續的」，100多家公司當中，只有極少數能夠獲利。

她也強調，汽車現在不僅是交通工具，還能夠蒐集數據，攸關經濟安全和國家安全。

巴拉2014年成為通用執行長，不但是通用首位女性執行長，也是國際主要車廠中第一位擔任此要職的女性。2016年，通用收購自駕車技術公司Cruise，在舊金山推出無人駕駛計程車，不過2023年10月底，Cruise在舊金山的無人駕駛車輛服務因安全事故被迫暫停營運。

舊金山 計程車 電動

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