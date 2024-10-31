福斯財報 四年來最慘澹

德國福斯汽車集團繳出四年來最遜色的獲利表現，但也正將此作為成立87年來首度關閉德國自家工廠的理由，勢必升高勞資對立局勢。

彭博資訊報導，受中國市場銷量下滑影響，福斯30日發布聲明說，第3季營業利益銳減42%至28.6億歐元（31億美元），營業利益率更下探四年低點，降至僅有3.6%；營收也比去年同期滑落。

福斯管理階層以這份慘澹財報，強化須採取激烈撙節措施的論述，而工會代表則強烈反對資方舉措，例如至少關閉三座德國工廠，並裁減數千名人力等。福斯也打算針對約14萬名勞工減薪10%，凡此種種，都將加深德國這個歐洲最大經濟體的苦痛。

福斯集團把多數的節流措施指向同名品牌福斯，該品牌今年頭九個月的營益率只有2.1%。集團財務長安特利茨說：「福斯品牌在每年的這段期間，其實利潤率都不是太高，但這次情況不同。該品牌所賺到的錢已不足以支應各款新車研發。」

一些分析師說，近三個月兩度發布獲利預警的福斯，最終上季業績沒有想像中差，可能是福斯30日盤中股價上漲1.1%的原因。該公司股價今年來累計下跌20%，淪為德國股市表現最差的個股之一。

在上季財報發布的同時，福斯工會代表正在狼堡總部與資方啟動第二輪的重組談判，工會預料將抵抗撙節舉措，可能在未來幾個月發動罷工。

彭博資訊分析，福斯藉由關廠，每年可省下約25億歐元、也可換算成每在歐洲賣一輛車可省下約1,900歐元。根據just-auto數據，福斯埃姆登、漢諾威、奧斯納貝克這三廠的產能利用率偏低。福斯集團旗下的奧迪，已打算在明年初終止在布魯塞爾據點生產電動休旅車。

另外，日本豐田汽車同日公布，9月的全球銷量也下滑8%至92萬3,311輛，受累於日本與中國大陸的銷售疲弱，原因包括大陸電動車品牌崛起、日本境內的醜聞以及召回影響；不過，豐田油電車在北美市場買氣強勁。本田、日產上月銷量則分別下滑14.8%與4.2%。