日重啟核能 遇缺工路障

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

本周位於311大地震震央災區的女川核電廠重新啟動，象徵日本核電復興的一大里程碑，但技術人員嚴重短缺，可能拖慢核能東山再起的速度。

日本在311後關閉了所有反應爐，目前仍有約60%的商用反應爐處於停機狀態，重啟進度緩慢使得核能技術人才短缺狀況更形惡化。

朝日新聞3月發布的一份研究顯示，日本七家公用事業公司所管理的核電廠，33%到58%的操作人員都沒有管理核電廠的經驗，更遑論處理緊急狀況。根據日本電機製造商協會，2010到2023年間，日本核能產業的從業人數減少逾五分之一。

東北電力公司管理29日重啟的女川核電廠，那裡的140名技術人員當中約有51人，也就是超過三分之一，從未操作過反應爐。該公司在模擬器上訓練新手，也送他們到火力發電廠見習，並派資深人員提供支援，但仍表示，第一手的反應爐操作經驗對於偵測問題「極其重要」。

日本 核能 核電

延伸閱讀

大陸網紅稱｢南京大屠殺｣是日本內政遭炮轟：能開除國籍嗎？

影／台灣缺工6.6萬還是24萬？立委質疑勞動部掩蓋真相

疫後缺工方案達成率僅6% 勞長：業者只想用便宜移工有方案也沒用

截至7月底我國缺工6.6萬 集中於中階技術人力

相關新聞

等待更多大型科技股財報 美股收跌、那指盤中創新高

美股收下跌，投資人消化了大量的財報，並期待更多大型科技公司的業績。

害怕錯過效應 金價再創新高 衝上2,789美元

世界黃金協會（WGC）表示，西方投資人大舉進場下，上季全球黃金需求創歷來第3季之最，消費額並首次突破1,000億美元。國...

美Q3 GDP稍低於預期但穩健擴張 通膨消退+薪資成長推動消費

儘管面對全球逆風和總統選前的不確定性，美國第3季經濟成長仍維持穩健步伐，通膨消退和薪資成長強勁，推動了消費者支出。

歐元區經濟成長意外報喜 12月降息兩碼機率大減

歐元區上季經濟成長超乎預期，德國更意外逃過衰退，預料歐洲央行（ECB）12月降息兩碼的機率大減。但歐中貿易緊張加劇、川普...

美國大選倒數5天／最新民調 賀錦麗44%贏川普的43%

距離美國總統大選投票日倒數七天，路透／易普索最新民調指出，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗以44%支持度，微幅領先前總統川...

英加稅520億美元拚基建

英國財政大臣里夫斯30日公布上任以來首份預算案，表示一年將增稅400億英鎊（520億美元），以支應投資基礎建設之需，盼能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。