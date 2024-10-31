日重啟核能 遇缺工路障

本周位於311大地震震央災區的女川核電廠重新啟動，象徵日本核電復興的一大里程碑，但技術人員嚴重短缺，可能拖慢核能東山再起的速度。

日本在311後關閉了所有反應爐，目前仍有約60%的商用反應爐處於停機狀態，重啟進度緩慢使得核能技術人才短缺狀況更形惡化。

朝日新聞3月發布的一份研究顯示，日本七家公用事業公司所管理的核電廠，33%到58%的操作人員都沒有管理核電廠的經驗，更遑論處理緊急狀況。根據日本電機製造商協會，2010到2023年間，日本核能產業的從業人數減少逾五分之一。

東北電力公司管理29日重啟的女川核電廠，那裡的140名技術人員當中約有51人，也就是超過三分之一，從未操作過反應爐。該公司在模擬器上訓練新手，也送他們到火力發電廠見習，並派資深人員提供支援，但仍表示，第一手的反應爐操作經驗對於偵測問題「極其重要」。