瑞銀Q3獲利 比預期多一倍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
瑞銀集團上季獲利幾乎比市場預期高出一倍，不僅成功削減成本，營收也提高。 （路透）
瑞銀集團上季獲利幾乎比市場預期高出一倍，不僅成功削減成本，營收也提高。 （路透）

瑞銀集團（UBS）上季獲利幾乎比市場預期高出一倍，不僅成功削減成本，營收也提高。但該銀行也警告，本季可能面臨美國大選等逆風。

路透報導，這家瑞士最大銀行30日表示，第3季淨利為14億美元，遠高於分析師預期的7.4億美元；營業支出為103億美元，低於去年同期的116億美元；集團整體營收為123億美元，高於市場預測的115億美元。

瑞銀執行長安思傑（Sergio Ermotti）表示：「相較於市場仍展現出高度波動性和混亂，我們的事業展現出令人驚豔的營收增長，因為我們維持了強勁的客戶成長動能，尤其是在美洲和亞太地區。」

該銀行並表示，已完成去年收購過去對手瑞士信貸（Credit Suisse）後的第一波客戶移轉。安思傑說：「我們將在推動瑞信整合的過程中，持續大幅降低執行風險，同時繼續為了達成成本和效率目標，進行訓練。」

不過，瑞銀表示，雖然在美國經濟軟著陸的預期提振下，第4季市況預料將與第3季類似，但11月5日的總統大選可能帶來市場波動，對投資人信心造成無法預料的結果；全球其他地方的總體經濟前景也依然「烏雲密布」。

安思傑接受彭博電視專訪時說：「現在市場相當看好川普會勝選。但如果賀錦麗當選，一些正在進行的川普交易就將可能必須被重新考慮，因此就會創造出市場輪動。」

另一方面，渣打銀行上季獲利也優於市場預期，並宣布上調全年營利預測，及承諾回饋股東更多報酬

渣打銀行30日表示，截至9月底止的第3季淨利為9.31億美元，超越分析師預測的8.57億美元，並從去年同期的淨損3,500萬美元轉盈。該銀行並表示，現在預期今年扣除特定一次性項目的營業利益成長率將達到10%，高於先前的超過7%。

渣打並表示，計劃在2024至2026年間回饋股東至少80億美元報酬，高於先前所說的至少50億美元。該銀行7月宣布的庫藏股計畫也正在進行。

報酬 客戶 美國大選

延伸閱讀

美對台戰略模糊 學者：共軍有對台灰區施壓空間

美選2黨攻擊升級 賀錦麗、川普陣營互嗆「垃圾」恐影響搖擺州

若賀錦麗勝選 馬振坤：中共對台「灰區行動」持續緊縮

民主黨挫折 策士：賀錦麗經濟願景未穿透人心

相關新聞

等待更多大型科技股財報 美股收跌、那指盤中創新高

美股收下跌，投資人消化了大量的財報，並期待更多大型科技公司的業績。

害怕錯過效應 金價再創新高 衝上2,789美元

世界黃金協會（WGC）表示，西方投資人大舉進場下，上季全球黃金需求創歷來第3季之最，消費額並首次突破1,000億美元。國...

美Q3 GDP稍低於預期但穩健擴張 通膨消退+薪資成長推動消費

儘管面對全球逆風和總統選前的不確定性，美國第3季經濟成長仍維持穩健步伐，通膨消退和薪資成長強勁，推動了消費者支出。

歐元區經濟成長意外報喜 12月降息兩碼機率大減

歐元區上季經濟成長超乎預期，德國更意外逃過衰退，預料歐洲央行（ECB）12月降息兩碼的機率大減。但歐中貿易緊張加劇、川普...

美國大選倒數5天／最新民調 賀錦麗44%贏川普的43%

距離美國總統大選投票日倒數七天，路透／易普索最新民調指出，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗以44%支持度，微幅領先前總統川...

英加稅520億美元拚基建

英國財政大臣里夫斯30日公布上任以來首份預算案，表示一年將增稅400億英鎊（520億美元），以支應投資基礎建設之需，盼能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。