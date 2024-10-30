川普2.0將推升通膨？下任Fed主席可能人選：反而會壓低

市場擔心，共和黨總統候選人川普若勝選，他的政策將推升通膨、擴大財政赤字，最近美國公債殖利率走高一部分就是反映這些顧慮。但被視為「川普2.0」熱門聯準會（Fed）主席人選的經濟學家哈塞特（Kevin Hassett）則反駁這些說法，認為川普的政策反倒會壓低通膨。

MarketWatch報導，2017年至2019年曾任川普白宮經濟顧問委員會（CEA）主席的哈塞特29日接受媒體訪問時，駁斥川普的政策將助長通膨的說法。

哈塞特在11月5日投票日前一周上CNBC受訪時，反駁眾多經濟學家的論點。經濟學家普遍認為，川普的政策，包括延長共和黨2017年減稅措施和全面提高關稅，助長通膨的效應會比民主黨對手賀錦麗的計畫更強烈。

哈塞特則表示，川普提議的減稅和鬆綁監管規定計畫屬供應面政策，將會促進「供應面成長」，而「一旦供應擴增，就會壓低通膨」。

至於加重國債包袱的顧慮，哈塞特強調，川普延長2017年減稅措施的計畫必須有國會配合。新的提案，像是小費或加班費免課稅，也一樣。

他說：「不論誰當選總統，明年勢必有一番協調。意思是，國會必須就支出和稅務政策造成的整體赤字效應進行協商。或許1月或2月初，市場很快就會明白那種赤字效應為何。」

此外，哈塞特也指出，川普提議的關稅需要國會批准，儘管其他「川普1.0」官員和川普本人都聲稱，大致無需國會議員認可。

哈塞特說：「關稅案也需要立法通過。什麼關稅可望在國會過關？依我之見，國會最可能通過的是川普的互惠貿易法案（Reciprocal Trade Act），他周末剛在麥迪遜廣場花園提及此議題，大意是我們只是把關稅訂在別國對我們徵收的關稅稅率，好讓他們降低他們的關稅。」

哈塞特也反駁所謂美國公債殖利率最近走高，是因為投資人預料「川普通膨」即將來襲。

他說：「利率走高，究竟是因為實質（經通膨調整）預期利率上揚，還是因為他們預料通膨會走高？其實，實質利率走高，才是此刻的驅動因素。而實質利率走高，發生在人們預期Fed政策將大致維持現狀之時，因為現在經濟很強。」

華爾街日報本月稍早訪調50位經濟學家，發現68%的受訪者認為，通膨在川普主政下會升得比賀錦麗政府還要高，僅12%認為剛好相反，其餘受訪者則認為誰做總統都沒差。