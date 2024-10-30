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德國經濟出乎意料躲過衰退 助歐元區Q3成長0.4％高於預期
今天公布的官方數據顯示，歐元區第3季經濟成長優於預期，而這歸功於德國經濟出乎意料地沒有出現衰退。
法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區在7到9月的第3季經濟和上季相比成長0.4%。
彭博（Bloomberg）調查顯示，分析師擔心受到德國拖累，原本預測歐元區第3季成長0.2%，結果數字高於預期。
德國經濟成長季增0.2%，勉強逃過定義為連續2季萎縮的技術性衰退。
歐盟統計局9月將歐元區第2季經濟成長率下修至僅0.2%後，今天公布的數字讓人鬆了口氣。
但是分析師預期第4季成長將會放緩。
由於歐元區通貨膨脹率已低於歐洲中央銀行（European Central Bank）的2%目標，決策者已將關注焦點轉向經濟成長。
因經濟學家警告歐元區明年經濟成長可能會低於預期，歐洲中央銀行已經加速降息步調。
研究諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）高級歐洲經濟分析師巴瑪斯（Franziska Palmas）表示：「相較於一項平均預測值1.3%，我們預期2025年歐元區國內生產毛額增長率僅0.7%。」
在美國和中國等經濟體快速增長之際，相形之下，歐洲的經濟持續表現不佳。
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