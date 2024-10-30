超微財測讓投資人失望盤前股價重挫8％ 晶片供應緊俏持續至明年

超微（Advanced Micro Devices）的營收預測未能讓期待受惠於AI（人工智慧）熱潮的投資人驚豔，超微今天盤前股價重挫8%。

路透社報導，從盤前股價走勢來看，超微市值恐失血約200億美元。超微是生成式AI崛起帶動晶片需求的最大贏家之一，股價自2022年底迄今大漲近156%。

然而，超微疲軟的季度營收預測和2025年AI晶片銷售目標50億美元，顯示處理器需求攀升的速度比生產速度還快。超微執行長蘇姿丰表示，晶片供應緊俏情況將持續至明年。

其他晶片公司像是安謀（Arm）和高通（Qualcomm）跌幅都超過2%。但AI晶片巨擘輝達（Nvidia）僅微跌0.3%，顯示投資人不認為輝達也會出現類似的供應短缺衝擊。

輝達和超微都仰賴台積電替他們代工先進晶片，不過，目前為止分析師對輝達的AI晶片供應鮮少有憂心跡象。

根據倫敦證券交易所集團（London Stock ExchangeGroup，LSEG），至少10位分析師下修超微目標股價，8人調高，目標股價中位數為187.50美元。

超微的12個月預期本益比為近32倍，輝達則為36倍。