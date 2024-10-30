巴黎奧運+帕運娛樂服務消費助攻 法國第3季經濟成長0.4％

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）今天表示，7、8月間在首都巴黎舉辦的奧林匹克運動會（Olympic Games）有效提振法國經濟，第3季經濟成長0.4%。

法新社報導，INSEE表示，法國今年前2季的經濟成長率各為0.2%，7月和8月再獲巴黎奧運助攻。占法國國內生產毛額（GDP）一半的家庭消費成長率在第3季達0.5%。

INSEE在聲明中指出：「這次成長有很大一部分（約一半）和巴黎奧運、帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）的娛樂服務消費有關。」

面臨重大債務危機的法國政府預估，2024年經濟成長率約為1%。

據INSEE估算，只要第4季GDP維持穩定，全年整體經濟成長率將有望達到1.1%。